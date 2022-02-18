بعد وحش من الشرق.. يونس يهدد ملايين البريطانيين.. فيديو وصور

أجبرت العاصفة “يونس” الملايين من البريطانيين على البقاء في المنزل، في واحدة من أسوأ العواصف التي تضرب المملكة المتحدة منذ عقود.

وأدت الرياح العاتية، التي سببتها العاصفة يونس، إلى انقطاع التيار الكهربائي وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق مئات المدارس وإغلاق عدد من الجسور الرئيسية في بريطانيا.

ومازال تحذير مكتب الأرصاد البريطاني باللون الأحمر، وهو ما يعني خطر على الحياة، خصوصا بالنسبة لجنوب وشرق إنجلترا.

وسجلت عاصفة واحدة تبلغ 122 ميلا في الساعة على جزيرة وايت رقما قياسيا مؤقتا في إنجلترا.

وعانى عشرات الآلاف من العقارات من انقطاع الكهرباء في جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز.

وقالت أرصاد هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" إن العاصفة يونس ربما تكون أسوأ العواصف نتذ 30 عاما.

وهذه هي العاصفة الثانية التي تشهدها المملكة المتحدة خلال أسبوع بعد أن ضربت العاصفة دادلي أجزاء من أسكتلندا وشمال إنجلترا وأيرلندا الشمالية، تاركة آلاف المنازل بدون كهرباء.

يونس يهدد حياة البريطانيين

وإن التحذيرات الحمراء المتعلقة بالطقس نادرة، وتعني إمكانية انهيار الأسقف، وإسقاط خطوط الكهرباء واقتلاع الأشجار، بالإضافة إلى الحطام المتطاير الذي قد يتسبب في خطر على الحياة.

ويعتبر هذا أول إنذار باللون الأحمر يتم إصداره سواء في لندن وجنوب شرق إنجلترا منذ إنشاء النظام في 2008، وتؤدي سرعة الرياح العاتية إلى إغلاق مئات المدارس في أجزاء كبيرة من ويلز، والأجزاء المتأثرة في إنجلترا، بما في ذلك في كورنول، وديفون زسوميرست، وويلتشاير، وهامشير، ودورست، وبريستول.

العاصفة يونس

كما تم إغلاق جسري سيفرن بين إنجلترا وويلز، وجسر بريتانيا بين أنجلسي والبر الرئيسي لويل ، وجسر "إيه 14" أورويل في سوفولك، وجسر "كيو إيه 2" في دارتفورد.

وتسببت العواصف في إلغاء أكثر من 400 رحلة جوية من وإلى المملكة المتحدة، وفقا لتحليل شركة "سيريوم"، كما تم إلغاء رحلات القطارات وتقليل السرعات على خطوط السكك الحديد.

يونس.. أول تحذير بالأحمر منذ 4 سنوات

كان آخر تحذير أحمر وجهته المملكة المتحدة للعاصفة أروين في نوفمبر من العام الماضي، ولكن قبل ذلك لم يتم إصدار تحذير منذ ما يسمى بـ "الوحش من الشرق" في عام 2018.

في لندن، أعلن الخط الجنوبي الشرقي الرئيسي عن إغلاق شبكته بالكامل، وأظهرت الصور تالفا كبيرا في سقف قبة الألفية.

رفعت وكالة البيئة الآن العديد من التحذيرات من الفيضانات الشديدة التي كانت سارية في السابق لمصب سيفرن ومصب واي في الجنوب الغربي.

العاصفة يونس

من المتوقع حدوث فيضانات في الأنهار في بينينز وشمال يوركشاير ولانكشاير خلال عطلة نهاية الأسبوع. من المرجح أن يرتفع منسوب المياه في الأنهار والبحيرات والجداول ويتدفق بسبب مزيج من الآثار اللاحقة لعاصفة دادلي وذوبان الجليد.