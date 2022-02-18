عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصل لحد السيول .. الأرصاد تحذر من طقس الغد |تفاصيل

صدى البلد

قالت الدكتورة منارغانم ، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء اليوم خلال ساعات الصباح مازالت مستقرة ولكن مع بداية فترة الظهيرة ودخول ساعات الليل سنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى وجود منخفض جوي على سطح الأرض .
 

وأكدت “ غانم “ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” صباح الخير يامصر” والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية ، أن المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا والذي يسمى "الأخدود العلوي"هو المسبب لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي ستصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة في الشدة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من البلاد .
 

وأشارت إلى، أن الأمطار ستكون متوسطة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد ، وستكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري وستمتد أمطار 
خفيفة على بعض مناطق مدن القناة وبعض مناطق القاهرة الكبرى وبعض مناطق جنوب الوجه البحري وسيناء .


ولفتت إلى، أن اليوم هو بداية حالة التقلبات الجوية ولكن غدًا متوقع أن تكون ذروة الحالة الجوية 
بالإضافة إللى زيادة كمية الأمطار وستشمل أغلب مناطق الجمهورية ، حيث تصل لحد السيول غدًا على بعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء .


ونصحت المواطنين بأهمية عدم تخفيف الملابس في هذه الفترة من العام و على قائدي المركبات التزام الحرص أثناء القيادة واتباع كافة تعليمات المرور والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء .
 

 

 

الأرصاد حالة الطقس الطقس اخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد واقعة عريس الإسماعيلية.. الحبس 5 سنوات لضرب الزوجات بمشروع قانون

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

حدث في الإسماعيلية.. عروس تتلقي علقة ساخنة خلال الزفة من عريسها..فيديو

من ظهر غدٍ.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية وسيول على 3 مناطق ..فيديو

الطقس اليوم| سيول رعدية وعواصف ترابية.. وهذه مناطق الأمطار

أحمد بدير يطالب بتعويض مليون دينار في الإساءة له من مذيعة |خاص

موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني والقنوات الناقلة

5 شروط لـ استحقاق المعاش المبكر حال انتهاء الخدمة | تفاصيل

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا.. الأهلي ضد الهلال السوداني.. وفاق سطيف أمام الرجاء المغربي

بحضور بوتين.. روسيا تجري مناورات عسكرية ضخمة في ظل التوتر مع أوكرانيا

بديل "ماكسيما"..  نيسان تشوق جمهورها لـ طرازين جديدين موديل 2025

لقاءات تاريخية لـ الرئيس على هامش القمة الإفريقية الأوروبية.. فيديوجراف

معجزة..الأوقاف: رحلة الإسراء والمعراج ستظل خالدة عبر الأزمان

دوري أبطال أفريقيا.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ستهز النظام الملكي في إنجلترا.. ماذا تُخفي مذكرات الأمير هاري؟

فى عيد ميلاد نادين لبكي بطلة أصحاب ولا أعز .. فيلمها رشح للأوسكار وعلاقتها بكليب أخاصمك آه

ستوري غامضة تثير الجدل.. حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته ندى الكامل؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

فيديو

شقيقي تنبأ بتوقفي عن التمثيل.. إيناس مكي تكشف أسرار شخصية لأول مرة

تزوجت عرفيا واعتزلت في مجدها .. أول ظهور للمطربة حنان

تعرف على حالة الطرق بالقاهرة وسط تحذيرات بسقوط أمطار|فيديو

بسبب التنمر.. المحكمة تغرم مي العيدان بعد إساءتها لـ أحمد بدير

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ