تصل لحد السيول .. الأرصاد تحذر من طقس الغد |تفاصيل

قالت الدكتورة منارغانم ، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء اليوم خلال ساعات الصباح مازالت مستقرة ولكن مع بداية فترة الظهيرة ودخول ساعات الليل سنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى وجود منخفض جوي على سطح الأرض .



وأكدت “ غانم “ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” صباح الخير يامصر” والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية ، أن المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا والذي يسمى "الأخدود العلوي"هو المسبب لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي ستصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة في الشدة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من البلاد .



وأشارت إلى، أن الأمطار ستكون متوسطة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد ، وستكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري وستمتد أمطار

خفيفة على بعض مناطق مدن القناة وبعض مناطق القاهرة الكبرى وبعض مناطق جنوب الوجه البحري وسيناء .



ولفتت إلى، أن اليوم هو بداية حالة التقلبات الجوية ولكن غدًا متوقع أن تكون ذروة الحالة الجوية

بالإضافة إللى زيادة كمية الأمطار وستشمل أغلب مناطق الجمهورية ، حيث تصل لحد السيول غدًا على بعض المناطق الموجودة في شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء .



ونصحت المواطنين بأهمية عدم تخفيف الملابس في هذه الفترة من العام و على قائدي المركبات التزام الحرص أثناء القيادة واتباع كافة تعليمات المرور والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء .





