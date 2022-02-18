بكرى خلال مؤتمر القبائل: السيسى حذر من مخططات إفشال الدولة

استعرض برنامج "حقائق واسرار " تقرير حول مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية حول الوعي والسلم المجتمعي.

وقال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته بالمؤتمر،المذاع عبر برنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن كل مؤتمر لمجلس القبائل يحمل العديد من الرسائل، جميعها تتفق على وحدة الدولة المصرية، والاصطفاف خلف علمها.

وتابع وزير الشباب، أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية إنجازات كبرى، وستشهد خلال الفترة المقبلة مثل تلك الإنجازات، معقبا:"التغير يتم بفضل الشعب وكيانات المجتمع".

الشيخ كامل مطر

ومن جانبه قال، الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل العربية، أن الوعى بشكل عام يمثل الركيزة الأساسية التى يبنى عليها النظام الاجتماعي، مؤكدا أن المعركة الحالية هى معركة فكرية في المقام الأول.

وفى ذات السياق،قال الإعلامى مصطفى بكرى،أن الهدف فى المرحلة الراهنة يمثل بناء الوعى، والسلم المجتمعي، لافتا إلى أن الوعي هو الذي يصونه السلم المجتمعي، ويحمى الوطن من الحروب التى تستهدف إسقاط المؤسسات.

وأكد بكري، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث عن قضية الوعي، وحذر من المخططات التى تسعى إلى إفشال الدولة، مثل الفوضى التي ضربت مصر خلال 2011.