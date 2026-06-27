اشرف عبد الباقي يكشف عن البوستر الرسمي لمسرحية "الساحل الشرير"

كشف الفنان أشرف عبد الباقي عن البوستر الرسمي لمسرحية "الساحل الشرير" أولى عروض فرقة "سوكسيه" ببورتو مارينا في الساحل الشمالي والتى يقوم بإخراجها أيضاً، حيث تصدر البوستر متوسطاً كلاً من أحمد عبد الوهاب وكارولين عزمي و كريم عفيفي وإبرام سمير.

وكان الفنان أشرف عبد الباقي أعلن عن عودة فرقة "سوكسيه" إلى خشبة مسرح بورتو مارينا خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن موسم صيفي استثنائي يضم باقة متنوعة من الفعاليات الفنية والترفيهية، حيث شارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام مقطع فيديو، استعرض من خلاله كواليس وتجهيزات مسرح بورتو مارينا، في إشارة إلى اقتراب انطلاق العروض.

وعلّق أشرف عبد الباقي على الفيديو قائلاً: "المسرح راجع الساحل، استنوا «سوكسيه» على مسرح بورتو مارينا قريبًا، مع موسم استثنائي يجمع بين العروض المسرحية والحفلات الغنائية والستاند أب كوميدي ومسرح العرائس، وهنعلن قريب جدًا عن كل التفاصيل والمواعيد، فخليكم جاهزين".

أبطال مسرحية الساحل الشرير

مسرحية "الساحل الشرير" تدور أحداثها حول المفارقات الإجتماعية في الساحل الشمالي بشكل كوميدي، وهي من بطولة كل من أشرف عبد الباقي وأحمد عبد الوهاب وكارولين عزمي وكريم عفيفي وإبرام سمير، والمسرحية من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج أشرف عبد الباقي