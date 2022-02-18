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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد سابق لوزير الخارجية: لقاء السيسي وقيس سعيد مهم لـ تونس والجزائر وليبيا

السيسي
السيسي

كشف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن أهمية لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره التونسي قيس سعيد.

وقال محمد حجازي في مداخلة لبرنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي إم سي، اليوم الجمعة، إنه قبل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره التونسي اليوم، كان هناك حوارا مصريا جزائريا لتقديم الدعم لتونس.

وتابع أن حرص الرئيس السيسي على تأكيد دعمه لتونس في ظل تلك الضغوط، يؤكد أن أمن واستقرار تونس والجزائر وليبيا من أمن واستقرار مصر.

وأضاف: "لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، كان لقاءً هاما، ونعيد التأكيد على أن إعلان القاهرة، والخط المصري الأحمر في سرت والجفرة، كان نقطة هامة للجمع بين الأشقاء، وبعد عمليتي برلين 1 و2، تم إحياء المسار السياسي وتحقيق أهدافه.

https://fb.watch/bfESa3KbY3/

 

محمد حجازي قيس سعيد اخبار التوك توك الرئيس التونسي

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