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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | معلومة مفاجئة حول عروس الإسماعيلية.. الأرصاد تحذر من الطقس.. وليد سليمان يعلن تفاصيل لأول مرة تتعلق بقرار اعتزاله

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية، الكثير من القضايا الهامة والأخبار العاجلة، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:


وزير قطاع الأعمال: مينفعش حد يشتغل بـ 1500 جنيه
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أهمية تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

وليد سليمان يجيب على السؤال الصعب: لماذا كان حبيس الدكة مع موسيماني رغم وصفه بالأسطورة
كشف وليد سليمان لاعب النادي الأهلي المعتزل، عن سر وجوده على الدكة مع موسيماني على الرغم من وصفه الدائم له بالأسطورة، قائلا: "وجهة نظر مدير فني وتحترم.. أنا راجل فى النادي الأهلي ولاعب زى أى لاعب فى الفرقة".


أخته قالت له كلمة..مفيدة شيحة تكشف تفاصيل مثيرة بشأن عروس الإسماعيلية |فيديو
كشفت الاعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل مثيرة في واقعة ضرب عروس الإسماعيلية، مؤكدة أن هذه الواقعة تجعلنا تشعر بالاسف.


علشان مروحش السجن .. مفيدة شيحة تنفعل بشأن عروس الإسماعيلية |فيديو
رصدت الإعلامية مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الجمعة، تفاصيل الواقعة المؤسفة، والتي شهدها شارع السلطان حسين بالإسماعيلية، حيث أقدم شاب يوم زفافه على ضرب عروسه بطريقة وحشية أمام المارة، عقب انتهائها من وضع ماكياج الزفاف بأحد صالونات التجميل.

 

اتهجم على الكوافير .. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومة مفاجئة |فيديو
كشفت مها الخولى "كوافيرة عروس الإسماعيلية"، كواليس جديدة عن الواقعة، التي أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

الأخدود العلوي.. الأرصاد تحذر من طقس ٤٨ ساعة: سيول رعدية
كشفت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، محذرة من حالة الطقس خلال ال ٤٨ ساعة المقبلة.

 

بيني أنا والخطيب.. وليد سليمان يعلن تفاصيل لأول مرة بقرار اعتزاله |فيديو
أعلن وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي المعتزل، تفاصيل اتخاذه قرار إعتزال كرة القدم، بنهاية الموسم الجارى.

 

أستاذ فيروسات: تلقيح 70% من سكان العالم يوقف انتشار كورونا.. فيديو
قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات، إن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا أثارت حفيظة العالم لتطوير اللقاحات والإمكانيات التكنولوجيا لمواجهة الفيروس.

 

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