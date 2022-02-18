أخته قالت له كلمة..مفيدة شيحة تكشف تفاصيل مثيرة بشأن عروس الإسماعيلية |فيديو

كشفت الاعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل مثيرة في واقعة ضرب عروس الإسماعيلية، مؤكدة أن هذه الواقعة تجعلنا تشعر بالاسف.

قال مفيدة شيحة، في برنامجها الستات ميعرفوش يكدبوا ، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الجمعة، إن الواقعة لا يتخيلها احد، ومواقع التواصل الاجتماعي ضجت بهذا الفيديو الذي يوثق واقعة في غاية الأسف.

وأضافت الإعلامية مفيدة شيحة، أن الفيديو يوضح عريس يعتدي بالضرب المبرح على عروسته وسط الشارع بطريقة غريبة.

من جانبها قالت أميرة عبدالحكيم، مصورة الواقعة، في مداخلة هاتفية، إنه ما حدث تم كشفه بالصدفة، وتواجد في مكان الواقعة ووجدت العروسة مغمي عليها من الضرب.

وأضافت أنها وجدت العريس يضرب عروسته بقوة، وسط طلب من اخت العريس بضرب عروسته بهذه الطريقة الصعبة، متابعة :"اللي حصل ده خلاني اصور الواقعة لانه موقف صعب ولا انسانية".

ومن جهتها كشفت مها الخولى "كوافيرة عروس الإسماعيلية"، كواليس جديدة عن الواقعة، التي أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت، مها الخولي، إن العروسة كانت لديها في محل الكوافير، كانت أعصابها مشدودة وعصبية بزيادة، مستطردة:" حاولت تهدئتها والتعامل معها".

وعن تعامل العريس، أشارت إلى أن :"العريس دخل الكوافير مستعجل، وبعد خروجه من المكان بدأ الصراخ والخناق".



