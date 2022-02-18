بيني أنا والخطيب.. وليد سليمان يعلن تفاصيل لأول مرة بقرار اعتزاله |فيديو

أعلن وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي المعتزل، تفاصيل اتخاذه قرار إعتزال كرة القدم، بنهاية الموسم الجارى.

وأضاف "سليمان"، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "عندما أخدت القرار وجدت أن زوجتي صدمت بالخبر.. واتصلت بي وأنا فى الماتش وقالت لي إيه اللي عملته دا.. ولم يكن أحد يعرف بهذا الأمر.. والموضوع كان بيني وبين الكابتن الخطيب فقط".

وتابع: "قابلت الكابتن الخطيب ولم تكن مقابلة لاعب كرة مع رئيس ناديه.. وقلت له إني أريد أخذ رأيه فى قرار اعتزالي.. وكان يأتي لي عروض ولكني رفضت.. وكنت حابب أعتزل وانا بلعب بقميص النادي الأهلي.. والكابتن قالي سيب الأحداث لبعدين أما نرجع كأس العالم واحنا عايزينك".

وعقب: "عندما سافرت ولعبت بكأس العالم وكنت مؤثر فى الأوقات اللي كنت بنزلها.. ولقيت الجمهور مليان وقلت إن التوقيت دا كان إشارة من ربنا وإنه مناسب وقلت للكابتن أني مقتنع بالقرار وراضي.. وبعدين قالي توكل على الله".