قللوا السفر عليها..الأرصاد : تقلبات حادة بالطقس في طرق شمال الصعيد |فيديو

حذرت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وقالت “شاكر”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم مصر تستطيع، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، إن البلاد تتعرض لمنخفض الأخدود العلوي، وسيول خلال ساعات على مصر، لافتة إلى أن القاهرة تتعرض لأمطار خفيفة إلى متوسطة تزيد الي رعدية فجر يوم السبت.

وتابعت أن بعض الطرق المؤدية إلى الفيوم وبني سويف قد تتعرض لسيول وتزيد في البحر الأحمر، مستدركة أن الطرق المؤدية إلى شمال الصعيد تشهد تقلبات حادة في الطقس ويفضل تقليل حركة السفر عليها.



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