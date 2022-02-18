حسام موافي: فيروس سي يؤدي إلى ارتفاع الإنزيمات

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن جميع خلايا الجسم بها إنزيم، جدار الخلية يحتفظ به، وعند إصابة الخلية بالتهاب حاد الجدار لا يستطيع أن يحتفظ بالإنزيم ويخرج منها إلى الدم.



وأضاف حسام موافي خلال برنامج ربي زدني علما المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند إصابة الكبد بالتهاب الخلايا لا تستطع أن تحتفظ بالإنزيم ويخرج للدم.



وأكد حسام موافي أنه عند الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي فيروس a تجد الإنزيمات عالية، لكن عند الإصابة بتليف الكبد تجد الإنزيمات طبيعية، وفيروس سي يؤدي إلى ارتفاع الإنزيمات .