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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنا هنا عشانهم.. أول تعليق من تريزيجيه بعد مباراة ريزة سبور التركي

صدى البلد

حرص محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق باشاك شهير على التعليق على ادائه المميز في مباراة اليوم ضد ريزة سبور، في بطولة الدوري التركي.

وحل باشاك شهير ضيفًا على ريزة سبور في الجولة السادسة والعشرين من الدوري التركي، حيث فاز الضيوف بهدفين دون رد.

وقدم تريزيجيه أداءً رائعًا في المباراة حيث شارك كأساسي وسجل هدفي باشاك شهير، قبل خروجه في الدقيقة 89.

وقال تريزيجيه في تصريحات صحفية تركية: "الحمد لله حصلنا اليوم على ثلاث 3 نقاط، لقد استفدنا أيضًا من التكتيكات التي قدمها لنا مدربنا خلال الأسبوع".

وأضاف: "أنا هنا من أجل مساعدة الفريق، وأتمنى أن نستمر على هذا المنوال".

وكان تريزيجيه قد انتقل إلى باشاك شهير قادمًا من أستون فيلا، في موسم الانتقالات الشتوي لهذا العام، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. 

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