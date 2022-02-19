داعي للقلق.. حسام موافي: تليف الكبد ليس خطيرا ويحتاج للمتابعة الطبية.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن تليف الكبد الخارجي عبارة عن تشوه بسيط في المنظر، لكن الوظائف تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن تليف الكبد الظاهري ليس خطيرا ولا يحتاج إلى أكثر من المتابعة الطبية، مشيرا إلى أن طريقة التشخيص السليم تكون من خلال إجراء اختبار وظائف كبد، ويفضل تكراره كل 3 أشهر للاطمئنان على وظائف الكبد.

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن التدخل العاجل يكون في حالة تغير وظائف الكبد عن طبيعتها، وقد يستدعي زراعة كبد، بعد البحث والتشخيص السليم، لافتا إلى أنه هناك أدوية يمكن استخدامها قبل مرحلة الزراعة، ولكن تحت إشراف الأطباء المتخصصين.

