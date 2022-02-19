منهم منى زكي.. محمد هنيدي يفجر مفاجأة عن أبرز النجوم في عمله الكوميدي القادم

قالت الفنانة لبلبة: "فيه ناس لسة بتقولي يا أم طه على اسم شخصيتي بفيلم وش إجرام.. وكنت فى مهرجان الرباط ودخلت السجادة الحمراء ووجدت شخص بين الجمهور بيقولي يا أم طه.. ولم أنظر وفجأة افتكرت أنه أنا فى الفيلم".

وأضافت "لبلبة"، خلال حوارها ببرنامج "هنيدي شو" المذاع عبر فضائية "المحور": "الفيلم نجح نجاح عظيم ولحد اليوم بيقولولي يا أم طه".

ومن جانبه، أعلن الفنان محمد هنيدي، عن مفاجأة عن عمله الكوميدي القادم، قائلا: "احنا بنصور حاليا فيلم أنا ومنى زكي وأحمد السعدني ولبلبة.. وهتكون أمي كمان فى الفيلم.. قالولي عملت أمك قبل كدا.. قولتلهم تعمل ميت مرة كل أم مختلفة".