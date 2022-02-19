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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأردن.. علا الفارس بإطلالة شتوية في منطقة جليدية على إنستجرام

علا الفارس
علا الفارس

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس، فيديو جديد لها وهي تستجم في حد المناطق الجليدية، وشاركتها مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وظهرت علا الفارس في الصورة بإطلالة شتوية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

 

تفاصيل إطلالة علا الفارس

 

وارتدت علا الفارس، بلوفر باللون الاحمر باكمام طويلة وعليه بنطال جينو باللون الأزرق القاتم، وأختارت ايس كاب باللون الأسود قامت بإرتدائه على رأسها، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة.

 

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وتركت  علا الفارس، خصلات شعرها الطويلة السوداء منسدلة على كتفيها وظهرها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت الفارس، إطلالتها بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع وضع الماسكارا والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية لتبرز جمال عينيها .
 

علا الفارس


ولم تتكلف  علا الفارس إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث اكتفت الظهور بإرتداء ساعة يد باللون الفضي ، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة . 

حياة علا الفارس

 

تنحدر علا الفارس من عائلة انخرطت في العمل السياسي، جدها هو عبد الرؤوف الفارس، عضو البرلمان الأردني في الفترة من 1954 حتى وفاته عام 1984، وممثل الأردن في مجلس الاتحاد العربي، ووالدها تحسين الفارس، كان نائبا في البرلمان الأردني التاسع، والذي مدد بإرادة ملكية، ليكون البرلمان العاشر، وتوفي وهي في سن الـ13، وقامت والدتها بتربيتها مع أشقائها الذكور السبعة.

تخرجت الإعلامية الأردنية في الثانوية العامة وهي بعمر السادسة عشرة، والتحقت بعدها بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية.

 

مسيرة علا الفارس العملية

 

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمر مبكر؛ حيث تعد أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب مجلة "أوك" البريطانية، وبدأت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، وذلك في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها.

والتحقت بعدها بالأخبار في قناة "إم بي سي 1" كمذيعة ومقدمة البرنامج الإخباري الاجتماعي «إم بي سي في أسبوع»، وأثارت جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع العربي بعد قيامها بنشر تغريدة عن القدس ردًا على قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة فلسطين، وأثارت تغريدتها ردود فعل غاضبة، حيث فسرها البعض بأنها مسيئة للسعودية.

وفي عام 2017 تقدمت علا الفارس باستقالتها من "إم بي سي" للانتقال إلى مجموعة "روتانا"، وتم تعطيل هذا التعاقد وفي عام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم.

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