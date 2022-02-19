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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود عبد المغني مهاجما زوج عروس الإسماعيلية: اللي يمد إيده على ست مش راجل

صدى البلد

أعرب الفنان محمود عبد المغني، عن غضبه الشديد، من واقعة ضرب عريس لعروسته، في يوم زفافهما بالإسماعيلية، وتعليق العريس بأن أهل الصعيد يعد شيئا عاديا لديهم ضرب زوجاتهم.

وقال عبدالمغني في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:مين قال إن الصعايدة بيضربوا الستات، الصعايدة رجالة، واللي يمد إيده على ست مش راجل.

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وتعاقد الفنان محمود عبد المغني، على مسلسل "الرواية"، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وتدور أحداثه حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي وتبدأ رحلة البحث عن القاتل في إطار درامي ملئ بالمغامرة والإثارة والتشويق.

ويجسد "عبد المغني" شخصية صبري الدقاق، الذي يعمل مخرج داخل العرض المسرحي، وتتسم الشخصية بتفاصيل كثيرة تقدم لأول مرة، وفي سياق متصل جاري حالياً التعاقد مع باقي أبطال المسلسل.

مسلسل الرواية
مسلسل "الرواية" تأليف شادي محسن وأمير شوقي، انتاج كلا من شركة "ديفرنت آرت"و "برو ميوزك ستديو"، منتج فني مصطفى يوري، مدير  تصوير يوسف البارود، ستايلست منى عبدالسلام، مهندس ديكور محمد مصطفى،إخراج أمير شوقي.

أعمال محمود عبد المغني
من جهة أخرى، بدأ فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد «شمس» تصوير أولى أحداث الفيلم داخل ڤيلا شعيب في حضور أبطال العمل، كل من الفنانين عمرو عبد الجليل والفنان محمود عبد المغني والفنان خالد الصاوي والفنانة الشابة هدى الأتربي.

والفيلم مأخوذة عن رواية «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي في إطار اجتماعي تشويقي، فيما أنه من المقرر أن يستمر التصوير بين أكثر من لوكيشن حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و ٦ أكتوبر .

ويعتبر «شمس» هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائياً .

ويذكر أن الفيلم مأخوذ عن رواية طلال الطريفي «شمس إمبابة» ومن بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي.

الفيلم من إخراج معوض اسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.

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