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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. وصفة دجاج كنتاكي.. وطرق آمنة لإدارة وزن الحامل.. وفوائد المانجو للأطفال

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير الآتي

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش الأصلي بالمنزل


يعد الدجاج من أهم وجبة لدى الأطفال وبالأخص الدجاج الكنتاكى فاغلب الأطفال يفضلون تناوله، كما أنها وجبة محببة أيضا لدى الكبار، لذلك تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش الأصلي بمذاق لا يقاوم وشهي ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 19- 2- 2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا
 

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك لذلك تقدم خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 19/2/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا. 

 

لو من مواليد 19 فبراير.. ماذا تكشف لك أسرار برجك؟

 

برج الحوت من الأبراج المائية التي تميل نحو الخيال كما إنهم يهتمون بعمق بالآخرين  ونادرًا ما يقف الحوت لرؤية أحبائهم غير سعداء.

كشف موقع labyrinthos، عن أبرز مميزات  برج الحوت وكان أهمها ..

برج الحوت مليء بالأفكار العظيمة  قد يجدون صعوبة في تحقيق هذه الأفكار بمفردهم لكن يمكنهم التفوق عندما يأخذون دور المعلم أو القدوة، بسبب طبيعتها الحساسة،  و يتميز مولود هذا البرج بأنه شديدة التعاطف عندما يعاني الآخرون من حولهم  فإنهم يعانون أيضًا،  وهذا يجعلهم بطبيعة الحال أشخاص طيبين للغاية ، ويحبون القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة من هم أقل حظًا منهم، يحب الحوت الكون ومخلوقاته بعمق ، وسيشعر أصدقاؤهم وأحبائهم بفوائد تعاطفهم.

فوائد المانجة للأطفال.. غنية بالفيتامينات وتقوى المناعة.. أشهر وصفات صحية لتناولها .. كفية التخزين في الثلاجة بإحترافية


المانجو فاكهة استوائية غنية بالعناصر الغذائية. المانجو الناضجة طعمها حلو ولها لب ناعم مع رائحة حلوة. كما أن المانجو لا تسبب الحساسية ويسهل هضمها نسبيًا ، مما يجعل المانجو للأطفال اختيارًا جيدًا. ولكن بينما يبدو أن المانجو تمنح العديد من الفوائد ، فأنت بحاجة إلى معرفة العمر المناسب والطرق المناسبة لإطعامها للأطفال.

 

8 طرق آمنة للحفاظ على قوامك.. لماذا تحتاج النساء البدينات لإدارة الوزن أثناء الحمل؟


تحتاج النساء البدينات إلى إدارة الوزن أثناء الحمل، يُنصح بعدم الانغماس في أنشطة لإنقاص الوزن أثناء الحمل وأيضًا عدم زيادة الوزن إذا كنت تعانين من السمنة أو زيادة الوزن، تقترح الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد أن النساء بحاجة إلى زيادة الوزن أثناء الحمل بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم (BMI)ومع ذلك، فإن مقدار زيادة الوزن الموصى به يعتمد على ما إذا كان وزنك مثاليًا وفقًا لنوع جسمك أو إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

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