فوائد المانجة للأطفال.. غنية بالفيتامينات وتقوى المناعة.. أشهر وصفات صحية لتناولها .. كفية التخزين في الثلاجة بإحترافية

تساعد الصغار على النمو والتطور

متى يمكن للأطفال أكل المانجو؟

القيمة الغذائية للمانجو

الفوائد الصحية للمانجو للأطفال

نصائح لاختيار وتخزين المانجو

طرق لإطعام المانجو للأطفال

صفات المانجو اللذيذة والصحية للأطفال







المانجو فاكهة استوائية غنية بالعناصر الغذائية. المانجو الناضجة طعمها حلو ولها لب ناعم مع رائحة حلوة. كما أن المانجو لا تسبب الحساسية ويسهل هضمها نسبيًا ، مما يجعل المانجو للأطفال اختيارًا جيدًا. ولكن بينما يبدو أن المانجو تمنح العديد من الفوائد ، فأنت بحاجة إلى معرفة العمر المناسب والطرق المناسبة لإطعامها للأطفال.



كشف موقع هيلثي عن الفوائد الصحية المحتملة للمانجو للأطفال ذوي العمر المناسب والطرق المناسبة للعمر لإطعامها.

متى يمكن للأطفال أكل المانجو؟



يمكن لمعظم الأطفال الأصحاء تناول المانجو الناضجة من حوالي ستة أشهر عندما يبدأون في تناول الأطعمة الصلبة . في البداية ، يمكنك إطعام كميات صغيرة من هريس المانجو الناعم والخالي من التكتلات أو المهروس . بمجرد أن يطور الطفل طعم الفاكهة وهضمها ، يمكنك إضافة مهروس / هريس المانجو إلى الأطعمة الأخرى ، مثل هريس الموز أو جذر الشمندر / مهروس ، لصنع أغذية أطفال متعددة الاستخدامات في المنزل. بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن تسعة أشهر ، يمكنك تقديم قطع صغيرة من المانجو صغيرة الحجم أو تقديم المانجو المفرومة فوق اللبن أو الجبن لممارسة الرضاعة بالأصابع.

بالنسبة لـ فطام طفل ، يمكنك إعطاءه شرائح المانجو شرائح رفيعة (بدون قشر أو جلد) للأطفال لحملها وتناولها. نظرًا لأن المانجو بدون قشر زلق ، راقب طفلك وساعده على إطعام نفسه للتخفيف من مخاطر الاختناق . بدلاً من ذلك ، يمكنك إزالة كل اللب (مع ترك القليل منه) وإعطاء بذور / نواة المانجو للأطفال الصغار ليمسكوا بها ويمتصوها.

و المانجو غير الناضجة لها طعم حاد لاذع وقوام صلب. علاوة على ذلك ، فهي غنية بالنشا والبكتين التي قد تزعج الجهاز الهضمي للطفل . وبالتالي ، لا يُنصح عادةً بتغذية المانجو غير الناضجة.

القيمة الغذائية للمانجو



المانجو لديها عدة مئات من الأصناف. كل نوع من أنواع المانجو له نكهة وقوام وتكوين غذائي مختلف. في المتوسط ​​، يمكن أن توفر 75 جرام من المانجو المجمدة العناصر الغذائية التالية للمساهمة في الاحتياجات الغذائية اليومية لطفلك بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والمبادئ التوجيهية الغذائية للأمريكيين 2020-2025.

العناصر الغذائية للمانجو مقدار

ماء

62.6 جرام

-

طاقة

45 كيلو كالوري

-

الألياف الغذائية الكلية

1.2 جرام

-

الكالسيوم ، كاليفورنيا

8.25 ملجم

260 مجم

الحديد ، 0.12 ملجم



11 ملغ (قانون التمييز العنصري)

المغنيسيوم ، 7.5 ملغ ، 75 مجم



الفوسفور ، ص

10.5 ملجم

275 مجم

البوتاسيوم ، ك

126 ملجم

860 ملجم

فيتامين ج ، حمض الأسكوربيك الكلي

27.3 ملجم

50 ملغ

فيتامين ب 6

0.09 ملجم

0.3 ملجم

حمض الفوليك ، المجموع

32.2 ميكروغرام

80 ميكروغرام

فيتامين أ ، راي

40.5 ميكروغرام

500 ميكروغرام



أصناف المانجو الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة هي العسل ، وفرانسيس ، وهادين ، وكيت ، وكينت ، وتومي أتكينز، والبعض الآخر هم ألفونس ، وقيصر ، ومانيلا ، وإدوارد ، وبالمر.

الفوائد الصحية للمانجو للأطفال



المانجو فاكهة مرطبة غنية بالعناصر الغذائية الحيوية والمركبات النشطة بيولوجيا لمساعدة الطفل على النمو والتطور بشكل صحي. توفر المانجو الفوائد الصحية التالية للطفل.

تدعم النمو والتطور: المانجو فاكهة كثيفة الطاقة غنية بالعديد من العناصر الغذائية الحيوية ، مثل فيتامين أ، يحتاج الأطفال إلى الطاقة لوظائف الجسم المختلفة ، وهي حيوية لنموهم وتطورهم بشكل سليم. يساعد فيتامين أ (بيتا كاروتين) في تكوين بشرة صحية وشعر وأغشية مخاطية وتنمية بصرية مناسبة.

تعزز الهضم: 75 جرام من المانجو المجمدة تحتوي على 1.2 جرام من الألياف الغذائية. قد يساعد إطعام الأطفال المانجو كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن في الحصول على ما يكفي من الألياف. تعمل الألياف الغذائية على زيادة حجم حركة الأمعاء وتنعيمها ، وهو أمر ضروري لتجنب الإمساك .

تقوي جهاز المناعة: المانجو مصدر ممتاز لفيتامين أ وفيتامين ج والعديد من المواد الكيميائية النباتية ، مثل الفلافونويد والأحماض الفينولية. تمتلك هذه المركبات خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قد تجعل المناعة قوية .



إلى جانب ذلك ، يمكن أن تقدم المانجو كمية صغيرة من الحديد وحمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين B6. يحتاج الأطفال إلى هذه العناصر الغذائية لأداء وظائف فسيولوجية مختلفة ضرورية للنمو والتطور والعيش.

نصائح لاختيار وتخزين المانجو

يعد اختيار المانجو المناسب وتخزينه المناسب أمرًا بالغ الأهمية لجني فوائدها على أكمل وجه. فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك.

ركز على الإحساس وليس اللون. قم بوزن المانجو واختر تلك الثقيلة بالنسبة للحجم. اختر تلك التي هي ممتلئة الجسم وليست طرية. تأكد أيضًا من خلوه من الحفر السوداء أو الكدمات أو الجروح للتخفيف من مخاطر التلوث الجرثومي.



امسك المانجو في يدك واضغط عليها برفق. المانجو الناضجة تمامًا ، ممتلئة الجسم صلبة لكنها محسوسة بلطف. استنشق المانجو واختر النوع الذي يحتوي على رائحة حلوة.



نظف المانجو تحت الماء الجاري البارد واتركها حتى تجف باستخدام منشفة المطبخ قبل تخزينها في الثلاجة أو وضعها بعيدًا على منضدة المطبخ.



قم بتخزين المانجو غير الناضج في درجة حرارة الغرفة لبضعة أيام حتى تنضج ، بينما قم بتخزين المانجو الناضجة للتو لمدة يوم أو يومين فقط. استهلك المانجو الناضجة تمامًا في أقرب وقت ممكن أو احفظها في الثلاجة لمدة لا تزيد عن يوم أو يومين.



قم بتخزين المانجو المقشر / المقطوع في زجاج محكم الإغلاق أو حاوية بلاستيكية خالية من مادة BPA لبضعة أيام في الثلاجة أو حتى ستة أشهر في الفريزر.



إذا لم تتوفر المانجو الطازجة والناضجة ، فاختر المانجو المجمد أو المعلب. اختر المانجو المعلب المخزن في العصير بدلاً من شراب السكر. اشطف المانجو المعلب قبل استخدامها للتخلص من السكر الزائد.

طرق إطعام المانجو للأطفال

المانجو الناضجة لها قوام ناعم يسهل هرسها وهرسها. فيما يلي بعض النصائح لإطعام طفلك بأمان المانجو.

اختر دائمًا المانجو الطازج الناضج لعمل هريس المانجو أو هرسه لطفلك. أثناء تحضير الهريس / الهريس ، تأكد من أنها سلسة وخالية من التكتلات. لا تطعم عصير المانجو للأطفال ما لم ينصح مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بخلاف ذلك.



تجنب إطعام الأطفال المانجو المجففة لأنها قد تزيد من خطر الاختناق. ومع ذلك ، إذا كنت حريصًا جدًا ، يمكنك إضافة قليل من مسحوق المانجو المجفف إلى المهروس أو المهروس الأخرى. بدلاً من ذلك ، يمكنك ترطيب قطع المانجو المجففة عن طريق نقعها في الماء.

قدمي ملعقة صغيرة أو اثنتين من هريس المانجو أو الهريس للطفل. إذا بدا الطفل مرتاحًا في طعمه وقابليته للهضم ، ارفعي الكمية تدريجيًا أولاً إلى ملعقة كبيرة ثم اثنتين.

إذا بدا الطفل غير مرتاح ، توقف عن إطعام مهروس / هريس المانجو وحاول إطعامه مرة أخرى بعد مرور بعض الوقت. ومع ذلك ، استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك وأطعم المانجو تحت توجيهاته إذا استمرت المشكلة.



حساسية المانجو غير شائعة ولكنها ممكنة. قد تظهر أعراضه فورًا بعد لمس أو تناول المانجو (متلازمة حساسية الفم)، العلامات الشائعة لرد الفعل التحسسي التي يجب مراقبتها هي الحكة المستمرة والطفح الجلدي (خلايا النحل) والصفير والقيء والإسهال.



في حالات نادرة ، يمكن أن يعاني الطفل أيضًا من رد فعل تحسسي. إذا كان لدى الطفل تاريخ عائلي من الحساسية ، خاصةً اللاتكس ، حبوب لقاح البتولا ، اللبلاب السام ، البلوط السام ، الكرفس ، الجزر ، الفستق ، الطماطم ، البابايا ، والموز ، استشر الطبيب قبل إطعامهم المانجو.

وصفات المانجو اللذيذة والصحية للأطفال



1. مهروس المانجو

سوف تحتاج مانجو ناضجة (مقشرة ومفرومة)

طريقة التحضير

اخلطي لب المانجو في هريس ناعم وخالي من التكتلات باستخدام الخلاط.

انقلي بعض المهروس إلى وعاء التغذية وأطعمي الطفل. أضيفي بعض حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي لتعديل القوام ، إذا لزم الأمر.



بمجرد أن يشعر الطفل بالراحة في تناول مهروس المانجو ، جرب مزجه مع الموز أو البطاطا الحلوة أو القرع أو الكمثرى أو التفاح أو دقيق الشوفان.



2. مهروس المانجو والموز

سوف تحتاج: ½ موزة ناضجة (مقطعة) وكوب لب مانجو ناضج (مقطع)

طريقة التحضير

ضعي قطع الموز والمانجو في وعاء. اهرسي القطع برفق باستخدام شوكة لعمل هريس ناعم وخالٍ من التكتلات.

أضيفي بعض حليب الثدي أو الحليب الاصطناعي لضبط القوام ، إذا لزم الأمر. أطعم الطفل على الفور.



3. مصاصة المانجو



سوف تحتاج:2 كوب مكعبات مانجو طازجة أو مجمدة و كوب زبادي يوناني عادي و ملعقة كبيرة هريس الزبيب

طريقة التحضير

امزج جميع المكونات في سائل خالٍ من التكتلات. أضف المزيد من المانجو أو الزبادي أو هريس الزبيب لضبط الطعم والاتساق.



صب السائل في قوالب المصاصة واتركه في الثلاجة لمدة أربع إلى ستة ساعات حتى تتماسك.