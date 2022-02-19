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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعتاد شرب الكحول.. نيابة السلام تأمر بتشريح جثة شاب سودانى

صدى البلد

أمرت نيابة السلام بتشريح جثة شاب سودانى لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع بأحد العقارات السكنية فى مدينة السلام، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت التحقيقات أن المتوفى اعتاد تعاطي المواد الكحولية، ويوم الواقعة احتسى كميات كبيرة ولم يستطع السيطرة على نفسه فاختل توازنه وسقط من الطابق السابع، وما زالت التحقيقات جارية.

وكشفت التحريات الأولية أن المتوفى فى العقد الثالث من عمره، وأثناء تواجده بشرفة شقته اختل توازنه فسقط من شقته بالطابق السابع وسقط على الأرض مفارقا للحياة، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.

 

بلاغ من الأهالي 

تلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا من الأهالي  يفيد بسقوط شاب من الطابق السابع بأحد العقارات السكنية بدائرةالقسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب سودانى الجنسية فى العقد الثالث من عمره إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب اختل توازنه وسقط من شرفة منزله، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

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