الهند وألمانيا تبحثان القضايا المتعلقة بأفغانستان والأزمة الأوكرانية

أكد وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار، أنه بحث مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الوضع في أفغانستان والأزمة الأوكرانية، والوضع في منطقة "الإندو - باسيفيك".



وكتب وزير الشئون الخارجية الهندي - عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "مباحثاتي مع وزيرة الخارجية الألمانية في ميونيخ تناولت الوضع في أفغانستان ومنطقة (الإندو - باسيفيكو) والأزمة الأوكرانية، فضلا عن مناقشة أهداف التنمية المستدامة وقضية التغير المناخي".



وأعرب الوزير الهندي، في تدوينته، عن تطلعه للبناء على نتائج اجتماعه مع وزيرة الخارجية الألمانية.

