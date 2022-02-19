انتظام حركة الطيران في مطار القاهرة دون التأثر بالطقس السيئ

يشهد مطار القاهرة الدولي، انتظاما في حركة الملاحة الجوية وإقلاع وهبوط الطائرات، رغم سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غريزة على معظم أنحاء البلاد.

وبحسب مصادر ملاحية، فإن موجة الطقس غير المستقرة لم تؤثر على حركة الطيران في مطار القاهرة حتى الآن، ولا يوجد تأخر فى إقلاع الرحلات أو وصولها ولم يحدث أى تحويلات إلى مطارات أخرى بديلة سواء من مطار القاهرة إلى المطارات الأخرى أو العكس.

وقالت المصادر الملاحية، إن هناك غرفة عمليات ومركز في مطار القاهرة يتابعان أوضاع الطقس أولًا بأول للتعامل مع أى متغيرات قد تطرأ، مؤكدة أن قطاع العمليات يتابع التطورات على مدار الساعة تحسبًا لأي طارئ، وتمت مطالبة العاملين بالمهبط بضرورة توخي الحذر والالتزام بمعايير السلامة وتحرك رجال الإرشاد داخل المهبط بعد تفعيل إجراءات الرؤية المنخفضة.

وأكدت المصادر الملاحية، أَن الرؤية الأفقية فوق مطار القاهرة تسمح بهبوط وإقلاع الطائرة دون أي معوقات للحركة الجوية؛ فضلا عن أن أجهزة المساعدات الملاحية على أعلى مستوى عالمي تتعامل مع الأحوال الجوية السيئة والطقس الغير مستقر دون تعطل الحركة.

وتشهد البلاد؛ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، موجة أمطار غزيرة تضرب معظم المحافظات وبينها القاهرة الكبرى والصعيد ومدن القناة أيضا، في الوقت نفسه تشهد بعض المناطق سقوط لحبات البرد والخلايا الرعدية، أيضا نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الأخدود الجوي، والمتوقع أن تكون آخر نوباته المضطربة غدا الأحد، لتعود الأحوال الجوية لاستقرارها صباح الاثنين المقبل، - حسبما صرحت هيئة الأرصاد الجوية -.

ويتخذ مطار القاهرة الدولي، جميع التدبير الإحترازية لمواجهة الطقس السيئ وخاصة موجات الشتاء المتقلبة والسريعة الحادة التي تشهدها البلاد، حيث تم تجهيز معدات شفط المياة منذ بداية فصل الشتاء، وتهيئة للمخرات على المهبط وتجنيب للمعدات أيضا منعا لانزلاقها، فضلا عن تدريب العاملين خاصة على المهبط في التعامل مع مثل هذه الأجواء وتخصيص ملابس لهم تناسب هذه الأجواء لحمايتهم من غزارة الأمطار أثناء العمل على المهبط.