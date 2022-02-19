وزير خارجية إيران: على الأطراف الأوروبية مراعاة خطوطنا الحمراء

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأطراف الأوروبية الى مراعاة الخطوط الحمراء لإيران، وعدم ارتكاب خطأ في حساباتها في المرحلة الأخيرة من مفاوضات فيينا.

وخلال لقاءه نظيرته الألمانية آنالينا بيربوك، على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في دورته الـ 58، أكد عبد اللهيان، أن إيران مصممة على التوصل إلى اتفاق جيد منذ اليوم الأول، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.

وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع من الأطراف الأوروبية والمشاركة في الاتفاق النووي الاهتمام بعناية في الخطوط الحمراء لإيران ومحاولة القيام بدور فعال لتأمين حقوق إيران المشروعة كطرف متضرر من الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة بعد سنوات من التقاعس عن تنفيذ تعهداتهم".

ورفض أمير عبد اللهيان التصريحات المتعلقة بتحديد مواعيد نهائية وهمية للتوصل الى اتفاق، قائلا: "طهران ترى نوعية الاتفاق إلى جانب عنصر الوقت، وإذا تم الاهتمام بالمطالب المشروعة اليوم فيمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن، على ضرورة أن تظهر الأطراف الأخرى في مفاوضات فيينا إرادتها العملية بشأن المفاوضات.

وقال إن "المفاوضات ماضية نحو التقدم"، داعيا الأطراف المعنية إلى اتخاذ قرارات سياسية جادة تجاه بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بضمان الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإیراني.

