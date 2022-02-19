عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إيران: على الأطراف الأوروبية مراعاة خطوطنا الحمراء

حسين أمير عبد اللهيان
حسين أمير عبد اللهيان

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأطراف الأوروبية الى مراعاة الخطوط الحمراء لإيران، وعدم ارتكاب خطأ في حساباتها في المرحلة الأخيرة من مفاوضات فيينا.

وخلال لقاءه نظيرته الألمانية آنالينا بيربوك، على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن في دورته الـ 58، أكد عبد اللهيان، أن إيران مصممة على التوصل إلى اتفاق جيد منذ اليوم الأول، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.

وقال إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع من الأطراف الأوروبية والمشاركة في الاتفاق النووي الاهتمام بعناية في الخطوط الحمراء لإيران ومحاولة القيام بدور فعال لتأمين حقوق إيران المشروعة كطرف متضرر من الانسحاب الأحادي وغير القانوني للولايات المتحدة بعد سنوات من التقاعس عن تنفيذ تعهداتهم".

ورفض أمير عبد اللهيان التصريحات المتعلقة بتحديد مواعيد نهائية وهمية للتوصل الى اتفاق، قائلا: "طهران ترى نوعية الاتفاق إلى جانب عنصر الوقت، وإذا تم الاهتمام بالمطالب المشروعة اليوم فيمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني، خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على هامش مؤتمر ميونيخ الدولي للامن، على ضرورة أن تظهر الأطراف الأخرى في مفاوضات فيينا إرادتها العملية بشأن المفاوضات.

وقال إن "المفاوضات ماضية نحو التقدم"، داعيا الأطراف المعنية إلى اتخاذ قرارات سياسية جادة تجاه بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بضمان الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإیراني.
 

ايران الأطراف الأوروبية الخطوط الحمراء مفاوضات فيينا الاتفاق النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

بسبب سرعة الرياح .. مصرع طفلتين سقط عليهن سور من أعلى منزل بأسيوط

التعليم تنفي رفع الغياب في الترم الثاني وتتمسك بإنضباط الطلاب والمعلمين بالمدارس

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

الأرصاد تحذر المواطنين: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

ترشيحاتنا

شكري: تنظيم أول منتدى للشباب حول تغير المُناخ خلال رئاسة مصر للدورة COP27 بشرم الشيخ

عباس شومان :الإسراء والمعراج حقيقة رغم أنف الجهلاء

بوتين خدع الجميع وبيده عناصر الغزو الناجح..الطريق لكييف ممهد والعلم الزائف الأقرب للتنفيذ

وزير النقل: خطة لتنفيذ القطار الكهربائى من دمياط للمنصورة الجديدة مرورا بجمصة

النقل تطلق المرحلة الثانية لمشروع نقل الركاب بمحافظة الدقهلية بـ88 سيارة جديدة..صور

الاهلي يواجه المصري السلومي في كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

ملعقة وشوكة وسكينة بـ 20 ألفا.. توفيق عكاشة يعرض مقتنيات منزله للبيع

فيديو جراف.. مصففة شعر عروس الإسماعيلية تكشف معلومات جديدة

فيديو جراف| يفكرون بالفرنسية.. قصة تصريح أطاح بـ وفاء شعلال وزيرة الثقافة الجزائرية

بعد تصدرها التريند بمسلسل أبو العروسة .. كارولين عزمي تروي تفاصيل تعرضها للتحرش |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ