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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الأهلي يغادر إلى النمسا

صدى البلد

يتوجه الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، إلى النمسا اليوم للحاق بعمار حمدي، لاعب الفريق والذي يستعد لإجراء جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذي سبق له إجراء نفس الجراحة لـزميله بالفريق «أكرم توفيق».


وتم تحديد غدا الأحد موعدا لإجراء جراحة عمار حمدي في النمسا تحت إشراف البروفيسور فينك، الذي يجرى الجراحات لنجوم الدوريات الأوروبية.


وانتهى عمار حمدي من الفحوصات الطبية اللازمة خلال وجوده في النمسا قبل إجراء الجراحة.


وكان عمار حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.


يذكر أن الأهلي تعادل بدون اهداف مع الهلال  السوداني في المباراة  التي اقيمت أمس الجمعة على استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.


وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن الأهلي أغلق ملف مباراة الهلال تمامًا ويركز على مواجهة مصر المقاصة في مسابقة الدوري.


وقال عبدالحفيظ إن مواجهة الهلال كانت صعبة على الفريق بشكل كبير؛ نظرًا للظروف المحيطة بالمباراة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى انتهاء المباراة بفوز الأهلي، مشددًا على أنها مجرد مباراة في بداية المشوار بالبطولة وخارج الأرض، والنتيجة تعد مقبولة. 


أشار عبد الحفيظ إلى أن درجة الحرارة صعبت الأمور قليلًا على لاعبي الأهلي، إلا أنهم حاولوا تحقيق الفوز، وكان قريبًا بالفعل لولا تصدي القائم لتسديدة محمد مجدي أفشة في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

 

الدكتور أحمد أبوعبلة عمار حمدي جراحة الرباط الصليبي كريستيان فينك اكرم توفيق

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