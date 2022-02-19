"التعليم": قرار تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية متروك للمحافظين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار تعطيل الدراسة في المدارس غدا لسوء الأحوال الجوية هو قرار متروك للمحافظين، وفقا لظروف كل محافظة.

ونفت وزارة التربية والتعليم، صدور أي قرار رسمي من الوزارة بـ تعطيل الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية غدا، مشددة على ضرورة انتظار البيانات الرسمية التي يصدرها كل محافظ في محافظته لحسم هذا الشأن وعدم الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا واخبارها الغير رسمية.

وأصدرت الإدارات التعليمية، تعليمات عاجلة لجميع مديري المدارس على مستوى الجمهورية، شددت خلالها على ضرورة العمل على اتخاذ اللازم لرفع مياه الامطار من المدارس وإزالة آثار الأحوال الجوية حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين.

تعليمات لمديري المدارس

وأكدت الإدارات التعليمية فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول أثناء سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات ، مع التشديد على عدم ترك الطلاب في فناء المدرسة اثناء سقوط الامطار

وقالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن محافظات شمال الصعيد تأثرت بشكل واضح نتيجة حالة عدم الاستقرار في الطقس.

وأضافت "إيمان شاكر" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن محافظة البحر الأحمر تاثرت بشكل كبير نتيجة تساقط السيول، مما أدى إلى غلق بعض الطرق، مثل الزعفرانة ورأس غارب".

وأوضحت أن حالة عدم الاستقرار اليوم شملت باقي محافظات الجمهورية.

في سياق متصل، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، السبت، وغدا، الأحد، على القاهرة الكبرى وأغلب المحافظات.

وأفادت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بداية من أمس، الجمعة، منوهة إلى أن محافظات شمال الصعيد الأكثر تأثرا بحالة عدم الاستقرار.

وأضافت أنه من المتوقع أن تشمل الأمطار باقي محافظات البلاد، وعلى رأسها محافظات القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن اليوم هو ذروة حالة عدم الاستقرار.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية ومحطات الرصد، تظهر الخلايا الرعدية تؤثر بقوة على القاهرة الكبرى وشرق البلاد؛ يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون مصحوبة بحبات البرد “الثلوج” على بعض المناطق .

صورة من الأقمار الصناعية

حالة الطقس

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حدة الأمطار تزداد على مناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد؛ حيث تتكاثر المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والدلتا ومدن القناة والسواحل الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على بعض المناطق.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تتقدم لتشمل مناطق متفرقة من سيناء مع تقدم الوقت.

وتشهد الأحوال الجوية، خلال طقس اليوم، السبت، بحسب هيئة الأرصاد، أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد، تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة وأحيانا رعدية على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري تمتد إلى القاهرة الكبرى، يصاحب ذلك نشاط للرياح يشمل معظم محافظات الجمهورية.

حالة الطقس في مصر

درجات الحرارة اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الأمطار الغزيرة يصاحبها انخفاض ملحوظ خلال طقس اليوم، في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، حيث تسجل على مناطق الجمهورية، التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 10

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 11

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 14

شمال الصعيد 17 للعظمى والصغرى 8

جنوب الصعيد 20 للعظمى والصغرى 10