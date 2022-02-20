أبرزها تعيين أوائل خريجي الجامعات.. النواب يناقش 8 طلبات خلال ساعات

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من القضايا الهامة في مقدمتها نظر تشريعين واتفاقيتين دوليتين و8 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها.

يأتي هذا بالإضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.

ونصت المادة الأولى على ان يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.

وتسرى أحكامه على جميع خريجي كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.

وفي السياق ذاته تنظر الجلسة العامة 8 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة ، مقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وخطة تنمية التدريب المهني، تنمية وتطوير قطاع التعدين، وخطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية.

يناقش المجلس أيضا، إجراءات منع الغش داخل لجان الامتحان، والحفاظ على المبنى الآثري للجمعية الجغرافية المصرية، تعيين أوائل خريجي الجامعات المصرية، خطة تدريب موظفي التضامن الاجتماعي في ظل التوسع في الخدمات المقدمة من الوزارة.