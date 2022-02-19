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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

15 ألف سيدة تستفيد من خدمات تنظيم الأسرة في قنا

حملة حقك تنظمى
حملة حقك تنظمى

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مديرية الصحة والسكان نجحت فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ ١٥ ألف و ٦٣٧ سيدة ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التى نفذتها وزارة الصحة والسكان تحت شعار " حقك تنظمى" ضمن مبادرة أيامنا أحلى خلال الأسبوع الماضى بمراكز"قنا – قفط – قوص – نقاده".

 

وجه محافظ قنا ، شكره للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والإدارات الصحية على جهودهم خلال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى مرحلتها الأولى .

 

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طالب محافظ قنا ، بالاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية ، والتي ستنطلق غدا الأحد الموافق ٢٠ فبراير وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق ٢٤ من الشهر نفسه ، وتشمل ٥ إدارات صحية هى" أبوتشت - فرشوط – نجع حمادى – دشنا – الوقف".

 

 أكد محافظ قنا ، أن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يتم تقديمها بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية و العيادات المتنقلة ، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها  المستفيدات من خدماتها.


من جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة ، إن إجمالي المنتفعات الجدد اللائي استفدن من خدمات الحملة وحصلن على وسائل تنظيم بلغ ١٤٣٨ سيده ، فيما بلغ عدد المنتفعات المترددات ١٤١٩٩سيده.

 

و تابع تاواضروس ، تم صرف حبوب مركبة لـ ٦٠٥٤ حالة ، و حبوب أحادية لـ ١٢٣٩ سيدة ، وحقن أحادية لـ ١١٥٩ حالة ، وتركيب ٥٢١  لولب ، و صرف حقن مركبة لـ ٤٧٥ سيدة ، وإعطاء كبسولات تحت الجلد ٤٤٦ حالة ، وصرف ٨٠ واقي ، و ٦ أقراص موضعية ، بالإضافة إلى متابعة الوسيلة لـ ٣٥٩ سيدة ، وإجراء كشف نساء لـ ١٠٨٢ سيدة ، وتقديم المشورة لـ ٢٩٦٧ سيدة ، و ٥٤٧ كشف باطنة ، وعمل ٣٢٧ كشف أشعة تلفزيونية "سونار"، و ١٩٧ حالة كشف أطفال .


 

حملة حقك تنظمى
حملة حقك تنظمى
حملة حقك تنظمى
حملة حقك تنظمى
حملة حقك تنظمى
حملة حقك تنظمى
قنا تنظيم الأسرة الصحة الانجابية وزارة الصحة حقك تنظمي قوص

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