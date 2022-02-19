15 ألف سيدة تستفيد من خدمات تنظيم الأسرة في قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن مديرية الصحة والسكان نجحت فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ ١٥ ألف و ٦٣٧ سيدة ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية التى نفذتها وزارة الصحة والسكان تحت شعار " حقك تنظمى" ضمن مبادرة أيامنا أحلى خلال الأسبوع الماضى بمراكز"قنا – قفط – قوص – نقاده".

وجه محافظ قنا ، شكره للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والإدارات الصحية على جهودهم خلال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة فى مرحلتها الأولى .

طالب محافظ قنا ، بالاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية ، والتي ستنطلق غدا الأحد الموافق ٢٠ فبراير وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق ٢٤ من الشهر نفسه ، وتشمل ٥ إدارات صحية هى" أبوتشت - فرشوط – نجع حمادى – دشنا – الوقف".

أكد محافظ قنا ، أن خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يتم تقديمها بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية و العيادات المتنقلة ، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدات من خدماتها.



من جانبه قال الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة ، إن إجمالي المنتفعات الجدد اللائي استفدن من خدمات الحملة وحصلن على وسائل تنظيم بلغ ١٤٣٨ سيده ، فيما بلغ عدد المنتفعات المترددات ١٤١٩٩سيده.

و تابع تاواضروس ، تم صرف حبوب مركبة لـ ٦٠٥٤ حالة ، و حبوب أحادية لـ ١٢٣٩ سيدة ، وحقن أحادية لـ ١١٥٩ حالة ، وتركيب ٥٢١ لولب ، و صرف حقن مركبة لـ ٤٧٥ سيدة ، وإعطاء كبسولات تحت الجلد ٤٤٦ حالة ، وصرف ٨٠ واقي ، و ٦ أقراص موضعية ، بالإضافة إلى متابعة الوسيلة لـ ٣٥٩ سيدة ، وإجراء كشف نساء لـ ١٠٨٢ سيدة ، وتقديم المشورة لـ ٢٩٦٧ سيدة ، و ٥٤٧ كشف باطنة ، وعمل ٣٢٧ كشف أشعة تلفزيونية "سونار"، و ١٩٧ حالة كشف أطفال .





حملة حقك تنظمى

حملة حقك تنظمى

حملة حقك تنظمى

حملة حقك تنظمى

حملة حقك تنظمى