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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجموعة الأهلي .. صن داونز يتعادل مع المريخ السوداني سلبيا في أبطال إفريقيا

صن داونز
صن داونز

سقط فريق صن داونز الجنوب إفريقي في فخ التعادل أمام منافسه المريخ السوداني التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

رغم سيطرة فريق صن داونز طوال الشوط الأول إلا أن فريق المريخ انتفض في الشوط الثاني ونجح في الاستحواذ بشكل أكثر على الكرة وشكل خطورة ولو قليلة على مرمى الفريق الجنوب إفريقي. 

مجموعة الأهلي.. شوط أول سلبي بين صن داونز والمريخ في دوري الأبطال

مجموعة الأهلي.. صن داونز يفوز على الهلال السوداني بافتتاح دورى أبطال إفريقيا


واستحوذ فريق صن داونز على اللعب بنسبة وصلت إلى 58% مقابل 42 % لفريق المريخ.

ونجح فريق صن داونز الجنوب إفريقي في الوصول إلي مرمى المنافس بـ 12 كرة ولكن واحدة فقط شكلت خطورة مقابل 12 كرة لفريق المريخ اربعة كرات كانت خطيرة . 

ويحتل فريق صن داونز المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز علي الهلال في الجولة الأولى بنتيجة هدف دون رد بينما جاء الأهلي في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة بعد التعادل أمس أمام فريق الهلال السوداني.

ويأتي الهلال في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة وخلفه المريخ بنفس الرصيد.

مباراة مؤجلة للأهلي أمام فريق المريخ السوداني


ومازال هناك مباراة مؤجلة للأهلي أمام فريق المريخ السوداني بسبب مشاركة الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي حصل فيها على المركز الثالث.

تشكيل صن داونز:


حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

الدفاع: خوليسو موداو - روشين دي ريوك – بريان أونيانجو – ليلي لاكاي.

الوسط: ريفالدو جويتزي – أنديلي جالي.

أمامهما: إروين سافاديرا –- ثيمبا زواني - برادلي رالاني

الهجوم: بيتر شالولي

تشكيل المريخ:
حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: بخيت خميس – مصطفى خرشوم – عماد علي – أحمد أدم

الوسط: ضياء محجوب – محمد الرشيد – عمار تيفور - الجازولي نوح

الهجوم: توني أدجوماريجوي – رمضان عجب

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