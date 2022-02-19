رمضان عبد المعز: النبي محمد لم يناد في القرآن باسمه كباقي الرسل

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالى كان شديد الحب لرسول الله،محمد صلى الله عليه وسلم موضحًا: "الحمد الله الذي أنار الوجود برسول الله، هذا النبي الذي لم يناد في القرآن باسمه كباقي الأنبياء والرسل بل قيل له يا أيها النبي".



وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي أن الحج فرض على المسلمين في التاسع هجريًا، كما خرج بيان منذ ذلك العام على يد علي رضي الله عنه يقول لا يحج بهذا البيت مشرك ولا يطوف عريان.



وأضاف، في حديثه، أنه على المؤمنين الاطمئنان مهما ثقلت هموهم في الحياة الدنيا لأن البشارة بيد الله سبحانه، ولهذا جاء بالقرآن الكريم ما يؤكد ذلك: "من يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب".



وجه الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي رسالة لكل مشتكي، قائلا: "لا تتنازل عن مبادئك وأخلاقك ولو لقمة العيش هتيجي بطريقة فيها شبهة يكون الجوع أحسن ، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه".

وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : لابد أن يكون هناك يقين وثقة في الله وأنه الرزاق، والشيطان دائما يزين الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب.

وتابع: كلها بعيش وملح ولا تغضب ربك، والله إذا أعطى أدهش.

