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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رمضان عبد المعز يوجه رسالة لكل مشتكي: لا تتنازل عن مبادئك وأخلاقك

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

وجه الشيخ  رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي رسالة لكل مشتكي، قائلا: "لا تتنازل عن مبادئك وأخلاقك ولو لقمة العيش هتيجي بطريقة فيها شبهة يكون الجوع أحسن ، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه".

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وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : لابد أن يكون هناك يقين وثقة في الله وأنه الرزاق، والشيطان دائما يزين الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لايحتسب.

وتابع: كلها بعيش وملح ولا تغضب ربك، والله إذا أعطى أدهش.

في سياق أخر قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الرحمة أكثر صفة ذكرت فى القرآن الكريم، محذرا من تقسيم رحمة الله على عباده.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "رحمة ربنا لكل الناس مؤمن وكافر، فتحفيف العذاب عن الكافر او العاصى، هو من رحمة الله، فكل امر يتعرض له الإنسان فيه رحمة من الله".  

من جانبه قال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامي، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الحكم على أحد بدخوله الجنة أو النار، مستشهدا بالحديث الشريف: "من فعل من هذه القاذورات شيئا ثم مات، فأمره إلى الله ان شاء عذبه او عفا هذا".

وتابع عفيفى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "القاذورات وهى الكبائر العظيمة التى يرتكبها البعض، فبعد موته لا يجوز لاحد أن يتحدث عن هو فى الجنة ام النار، فلا أحد يعلم نهايته، فقد يكون تاب".

رمضان عبد المعز لعلهم يفقهون الرحمة القران الكريم

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