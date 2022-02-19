أحمد موسى: مصر ضمن الدول المتوقع لجوء أوروبا لها للحصول على الغاز

قال الإعلامي أحمد موسى، إن العلاقة بين مصر واليونان وقبرص قوية واستراتيجية، مضيفا: "تم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان، وبدأت أعمال التنقيب عن الغاز، وربنا كرمنا بحقل ظهر".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،:"مصر ستكون من الدول التي قد تلجأ لها أوروبا للحصول على الغاز؛ في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "ملف الغاز والطاقة أصعب الملفات التي تواجه العالم في المستقبل".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أهم ملف بين إسرائيل وتركيا في الفترة الحالية؛ هو ملف الغاز، وهناك زيارات متبادلة بين اسرائيل وتركيا، وإسرائيل عضو في منتدى شرق المتوسط ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" أردوغان يتوجه إلى إسرائيل؛ لأن أمريكا تريد أن يكون لـ تركيا دور في نقل الغاز إلى أوروبا".