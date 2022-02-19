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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مذيعة "كلام الناس" تعتذر على الهواء بسبب “عروس الإسماعيلية”: "سوء تعبير والتوفيق خاني"

المذيعة ياسمين عز
المذيعة ياسمين عز

قدمت المذيعة ياسمين عز، اعتذارا على الهواء بشأن ما أُثير حولها أمس أثناء حديثها عن واقعة ضرب عروس الإسماعيلية، قائلة: "أنا بعتذر بشكل واضح وصريح.. إذا كان اللي قولته امبارح اتفهم بأني موافقة على أي عنف أو أي إهانة ضد عروسة الإسماعيلية، أو إني بشجعها على قرارها".

 

وأضافت ياسمين عز خلال برنامج "كلام الناس"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلة: "مش هقول إنه سوء فهم، ولكني بعترف إنه سوء تعبير.. وإن التوفيق خاني في اختيار كلمات توضح المعنى اللي أنا كنت أقصده".

 

وتابعت ياسمين عز: "اللي كنت أقصدة امبارح إن طالما اللي الاتنين اتصالحوا، يبقى هما صحاب القرار .. حتى لو ده مرفوض عندنا في المجتمع، فالعريس وعروسته ليهم رأي تاني".

 

وأكملت الإعلامية قائلة: "محاولة العلاج بين أي اتنين ليها أكتر من طريقة، وأصعبها هي الصلح .. والأهم من الصلح إنها تكون بشروط تحافظ على كرامة الاتنين سواء الست أو الراجل".

 

وكانت المذيعة الشابة ياسمين عز، أثارت الجدل عبر برنامج "كلام الناس"، بعد تصريحاتها عن واقعة ضرب عروس الإسماعيلية ووجهت للعروسة التحية، لأنها لم تترك عريسها بعد هذا الموقف.

وقالت ياسمين عز: «عروسة الإسماعيلية بنت أصول عرفت تحتوي الموقف، وتحتوي جوزها، الراجل هدية ربنا، والراجل بطبعه حمش، وهو نعمة من ربنا عليكي حبيه بعنيكي وحافظي عليه».

وتابعت: «دي عروسة أصيلة  ومش معقول هتبوظ حب 13 سنة عشان موقف مش معروف سببه، أحنا لينا بالنهاية، وأكيد العريس له رصيد كبير أوي عند عروسته عشان تغفرله».

واستكملت: «سعادة المرأة بتكمن في وجود الراجل في حياتها واللي تقولك لما تضربني أو من أول خلاف تتطلقي دي مش بتحبك، ووقتها هتقعدي في البيت، فمش أي حاجة تحصل من الراجل نقول يلا طلاق».

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، التحقيق مع الإعلامية ياسمين عز، وذلك بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن واقعة عروسة الإسماعيلية.

ياسمين عز عروس الاسماعيلية برنامج كلام الناس ام بي سي مصر عروسة الإسماعيلية

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