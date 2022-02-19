ابتعدوا عن الأشجار واللافتات.. التنمية المحلية تحذر المواطنين من الطقس السيئ.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك عدة محافظات شهدة سقوط أمطار اليوم.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "إن وزير التنمية المحلية، وجه باستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع في المحافظات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمواجهة الطقس السيء، وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء".

وناشد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، المواطنين بالابتعاد عن السير جانب الأشجار أو اللافتات الإعلانية، وخاصة في المحافظات التي تشهد نشاط للرياح، واتباع تعليمات المرور خلال التقلبات الجوية.

وأشار: "وزير التنمية المحلية أكد بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية وسير المواطنين بالشوارع".

