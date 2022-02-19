إنشاء 332 مركز خدمات زراعية ضمن حياة كريمة.. وزارة الزراعة توضح التفاصيل|فيديو

قال محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة لتطوير حياة سكان المناطق الريفية وهذا ما يظهر لنا من خلال إعمال مبادرة "حياة كريمة" مؤكدا أنها المشروع الأكبر علي مستوي العالم مشيرا إلى أن جميع محافظات جمهورية مصر العربية تستفيد من هذا المشروع .

واضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الصدى " تقديم الإعلامية رانيا هاشم المذاع علي قناة " اكسترا نيوز "، إن هناك 50 مليون نسمة يستفيدون من مبادرة " حياة كريمة " لافتا إلي أن تمويل المبادرة وصل إلي 700 مليار جنيه وهو المشروع الأكبر لخدمة سكان المناطق الريفية علي مستوي العالم .

وأوضح محمد القرش ، أن مشاريع حياة كريمة تخلف فرص عمل لسكان القري التي توجد بها ، مؤكدا أن مشاريع نظم الري في الحقول من المشاريع المهمة التي تعظم دخل المزارع ، لافتا إلي انه تم إنشاء اكثر من 332 مركز خدمات زراعية متكاملة ضمن حياة كريمة.

