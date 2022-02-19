كانوا بيصدعونا دايماً.. أحمد موسى: كندا أصدرت قانون طوارئ لمواجهة المظاهرات|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كندا كانت تتحدث عن سبب تواجد حالة الطوارئ في مصر في فترة من الفترات، مضيفا: "كانوا بيصدعونا دايمًا وجه اليوم اللي تصدر فيه كندا قانون طوارئ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد “، :” هناك مظاهرات في كندا منذ اسبوعين ورئيس وزراء كندا قام بإصدار قانون طوارئ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إصدار قانون الطوارئ في كندا بسبب مجموعة من السائقين الذين أغلقوا حركة التجارة بين كندا وأمريكا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى ساخرا: "دول ناس مش إرهابيين يا كندا، ورئيس وزراء كندا هدد بتجميد حسابات السائقين في البنوك".



ولفت الإعلامي أحمد موسى: "طالما الأمر يتعلق بأمن كندا يستخدمون كل ما لديهم من قوة وقوانين وقاموا باستخدام الخيول لتفرقة المتظاهرين".

