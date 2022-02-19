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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استمرار جهود سحب مياه الأمطار بمحافظات القناة الثلاثة

رفع مياه الأمطار
رفع مياه الأمطار

تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة  مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة ، جهود فرق الطوارىء والشبكات فى التعامل وسحب تجمعات مياه الأمطار التى شهدتها محافظات القناة منذ صباح اليوم.

وأشار إلى أن مدينة الاسماعيلية شهدت سقوط امطار خفيفة الى متوسطة تم التعامل معها بشكل فورى ورفع تجمعات المياه اولا بأول ، مع استمرار انتشار معدات وسيارات الشركة فى نقاط التمركز الرئيسية  بالشارع التجارى أمام ديوان عام المحافظة ، ونفقى الممر وجمال عبد الناصر ، وميدان الزهراء وجامع الدوحة والطريق الدائرى والمستشفى العام وتقاطع الدائرى وطريق بورسعيد ، وتقاطع شارعى شبين الكوم والطريق الدائرى ومنطقة البيارات بطريق الكاكاولا .

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واضاف أن فرق الشبكات فى منطقة القصاصين انتهت من سحب مياه الامطار بالشوارع الرئيسية والفرعية وتم التعامل الفورى معها وتحقيق السيولة المرورية، كما انتهت فرق الطوارىء والشبكات بمنطقة القنطرة غرب من الانتهاء من سحب مياه الامطار التى شهدتها مدينة القنطرة غرب منذ صباح اليوم.

وذكر أن منطقة التل الكبير نجحت الفرق الفنية فى التعامل الفورى مع تجمعات مياه الامطار دون حدوث كثافات مرورية،  كما شهدت منطقة فايد سقوط امطار ما بين خفيفة الى متوسطة ونجحت الفرق الفنية والطوارى من الانتهاء من رفع كافة تجمعات المياه الناتجة عن سقوط الامطار .

وتابع أن الشركة استعدت منذ أمس وفق خطة الانتشار وتمركز معدات وسيارات الشركة بالمحاور الرئيسية والمناطق الساخنة على مستوى محافظات القناة الثلاثة ، مع استمرار رفع درجة الاستعداد وفقا لبيان هيئة الارصاد الجوية.

أما محافظة بورسعيد، فقد شهدت اليوم سقوط أمطار تتراوح شدتها ما بين متوسطة الى غزيرة على معظم أنحاء المحافظة ، ونجحت فرق الطوارىء فى سحب تجمعات المياه فى كثير من احياء المحافظة بحى المناخ بشوارع كسرى و23 ديسمبر ، وشارع النصر بمنطقة الجوهرة  بحى الزهور  ، وحى الضواحى ، ومدينة بورفؤاد ، مع استمرار الجهود فى سحب تجمعات المياه فى العديد من المناطق بالمحافظة.

وفى محافظة السويس انتهت الفرق الفنية والطوارىء من سحب تجمعات مياه الامطار التى شهدتها محافظة السويس ظهر اليوم ما بين متوسطة الى غزيرة فى عدد من المناطق بالمحافظة منها كورنيش السويس ، بورتوفيق ومناطق متفرقة بمحافظة السويس .

وأكد رئيس الشركة على استمرار انتشار سيارات ومعدات الشركة طبقا لخطة الانتشار الموضوعة لمواجهة الامطار والسيول، بمحافظات القناة الثلاثة ، مع استمرار تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة ( الاسماعيلية – بورسعيد – السويس ).

تجمعات مياه الأمطار مدينة الإسماعيلية مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظات القناة اخبار مصر مال واعمال

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