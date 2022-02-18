لمدة 12 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 20 منطقة بأسوان اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قطع المياه مساء اليوم الجمعة عن 20 منطقة بمدينة أسوان ولمدة 12 ساعة، بسبب أعمال الصيانة.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال قطعية على خط مياه قطر 600 مم داخل محطة مياه جبل تقوق، مما سيترتب عليه قطع المياه عن المناطق الآتية: (الجزيرة حتى كلية الهندسة – الحكروب – الناصرية – أرض الجميلى – الحصايا – السيل الجديد – السيل الريفى – خور عواضة – عزبة الوادى – تقسيمات الصداقة الجديدة – أطلس – البشارية – الشونة – وسط المدينة – شرق البندر حتى النفق – الكورنيش – جبل تقوق – الشيخ هارون – كيما غرب حتى عزبة الحدود – كسر الحجر ).

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كما سيتم ضعف المياه بمناطق: (الشلال – الصداقة القديمة – عمارات كيما – عمارات الكهرباء – عزب كيما بالكامل )، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة اليوم الجمعة الموافق 18 / 2 / 2022، وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 19/2/2022.

وأهابت محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

هذا ووسط حضور جماهيرى بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان يواصل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة تقديم عروضه الفنية المتنوعة على مسارح وبيوت الثقافة ضمن الفعاليات العديدة لإحتفالات تعامد الشمس.

وتقام الفعاليات برعاية إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والبيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، وهيئة التنشيط السياحى، وتنفذه الإدارة المركزية للفنون الشعبية برئاسة الفنان أحمد الشافعى رئيس المهرجان، وتستمر فعالياته في الفترة من ١٥ حتى ٢٢ فبراير الجاري.

وكان قد شهد مسرح فوزى فوزى عروض فرقتى بورسعيد وبولندا، حيث قدمت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية عرضا تضمن عدة تابلوهات إستعراضية مستوحاة من البيئة البورسعيدية على أنغام السمسمية، ومنها "الضمة، الصياد ورقصة أم الخلول، البحرية، آه يا لاللي، بتغنى لمين يا حمام"، إلي جانب عرض فنى لفرقة بولندا تضمن رقصة مازوركا وهى أسلوب موسيقي بولندي مبنية على الرقصات التراثية والإيقاع الثلاثي، وتعتبر إلى جانب رقصة البولكا أكثر رقصات بولروم شعبية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر.

