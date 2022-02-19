رئيس شركة المياه والصرف: استقرار الوضع في شمال وجنوب سيناء بعد موجة السيول

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، نطاق أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء فى إطار مواجهة موجة الطقس السيء التى تشهدها بعض المحافظات.



وقال اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، أنه تم رفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى بنطاق عمل الشركة، مشيرا إلى أن جميع المحطات تعمل بحالة جيدة مع جاهزية مولدات الطاقة الكهربية ووحدات الرفع.

وأضاف "عرفة" أنه وفقاً لخطة الطوارئ والأزمات انتشرت حاليا معدات التعامل مع مياه الأمطار و السيول طبقاً لتوزيع المناطق الساخنة.

وأشار إلى أن الأمطار سقطت فجر اليوم بنسبة متفاوتة الشدة من متوسطة إلي غزيرة بمدن رأس سدر وأبو رديس وأبو زنيمة ودهب بجنوب سيناء والعريش وبئر العبد والشيخ زويد ونخل بشمال ووسط سيناء، وجارى حالياً رفع تجمعات المياه بواسطة الأطقم الفنية ومعدات السيول والأمطار والوضع حاليا مستقر.

كما وجه بإنعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بالشركة علي مدار الساعة وضرورة المتابعة مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.