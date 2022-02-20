آخر موعد لـ كلية التخطيط العمرانى للالتماس على النتائج.. اليوم

أعلن الدكتور هشام محمد البرملجى عميد كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى جامعة القاهرة ، عن موعد فتح باب الالتماسات على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٢ .

وقال الدكتور هشام البرملجى ، إن الكلية ستقوم بفتح باب الالتماسات من اليوم الاثنين الموافق ١٤ فبراير حتى يوم الاحد الموافق ٢٠ من فبراير ، مؤكدا على أنه لا ينظر إلى أى التماس بعد الموعد .

على الجانب الآخر ، وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على استحداث برنامج "التأهيل والتطبيق والمراجعة لنظم الجودة في الأغذية" بالتعاون مع المعهد القومي للجودة، ضمن برامج الماجستير المهني بكلية الزراعة، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على الارتقاء بالعملية التعليمية والبرامج الدراسية، واستحداث برامج جديدة بما يدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي والنهوض بالدولة المصرية.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن جودة وسلامة المنتجات الغذائية لها العديد من التأثيرات، منها صحة وسلامة الأفراد، والنهوض بحركة تجارة وتداول واستهلاك الغذاء، ودعم الميزة التنافسية لصناعة الأغذية والتصدير للأسواق العالمية بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتطبيق المواصفات العالمية الحديثة للجودة والسلامة الغذائية التي تصدرها المنظمات الدولية وتطورها باستمرار.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن برنامج "التأهيل والتطبيق والمراجعة لنظم الجودة في الأغذية" يهدف إلى إعداد وتدريب كوادر قادرة على التطبيق والتأهيل والمراجعة لنظم الجودة والسلامة في مجال الأغذية على المستويين المحلي والدولي، وحصولهم على المعلومات والمعارف المرتبطة بهذا المجال، وتنمية قدراتهم فى التخطيط والإدارة والابتكار والتطبيق، وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل والتنافسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتعلقة بتصنيع الأغذية وصحة وسلامة الغذاء، وتلبية احتياجات سوق العمل من متخصصين في جودة وسلامة الغذاء ومراقبة الأغذية.