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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة

بالمجان.. توقيع الكشف الطبي على 1824 مواطنًا وتحويل 29 حالة للعلاج بدمياط

القافلة الطبية
القافلة الطبية

إنطلقت امس قافلة طبية بقرية كفر العرب بمركز فارسكور، استمرت حتى اليوم تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بعمل وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، 

هذا وقد تم خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٨٢٤ مواطنا وتحويل ٢٩ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و كذا إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٩ حالات، هذا إلى جانب إجراء ٣٧٤ تحليلا معمليا و فحص ٢١ حالة بالأشعة و ٣٥ حالة أخرى بالسونار..

وفى هذا السياق،، أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع القرى، مشيرًا إلى أن تلك القوافل التى تجرى بمعدل مرتين أسبوعيا، تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و وحدتين للأشعة و معمل وأيضاً وحدة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

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