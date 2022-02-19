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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليلة استثنائية لـ محمد صلاح وليفربول.. 150 هدفًا للفرعون المصري

محمد صلاح
محمد صلاح

قاد محمد صلاح  فريقه ليفربول  للفوز على ضيفه نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي، وسجل الهدف الثاني للريدز في المباراة.

كلوب عن الأهداف الـ150 للفرعون: محمد صلاح استثنائي وهدفه في تشيلسي كالصاعقة

اختيار محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ونورويتش سيتي

أحداث المباراة

فريق نورويتش بدأ المباراة بشكل قوي، وسجل لاعبه ميلوت راشيكا هدفًا في الدقيقة الثالثة لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وكاد كوستاس تسيمكاس أن يسجّل الهدف الأول لـ ليفربول، عندما اخترق محمد صلاح دفاعات نورويتش من الجهة اليمنى ليرسل كرة عرضية رائعة، لكن اللاعب اليوناني سدد الكرة فوق المرمى.

وفي الدقيقة 17، سدد لويس دياز الكرة من داخل منطقة جزاء نورويتش، لكنها علت العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 27، سدد محمد صلاح الكرة بالرأس، لكن مدافع نورويتش قام بتشتيها قبل أن تدخل المرمى.

وسجل فيرجيل فان دايك هدفًا لـ ليفربول في الدقيقة 37، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 43، راوغ محمد صلاح دفاعات نورويتش من الجهة اليمنى قبل أن يسدد كرة من داخل منطقة الجزاء، ضلت طريق المرمى.

وفي الشوط الثاني، باغت فريق نورويتش سيتي مضيفه بهدف أول في الدقيقة  48 عن طريق ميلوت راشيكا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بحويل ماتيب مدافع ليفربول لتغير اتجاهها وتسكن الشباك معلنةً عن الهدف الأول في المباراة.

واستطاع ساديو ماني، معادلة النتيجة لـ ليفربول في الدقيقة 64 بضربة مقصية رائعة، أعقبه محمد صلاح بالهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة من أليسون بيكر، ليقوم بمرواغة حارس نورويتش سيتي ويسكن الكرة في شباكه.

وبهذا الهدف، وصل محمد صلاح لهدفه رقم 150 بقميص ليفربول، كعاشر لاعب فقط في تاريخ النادي يحقق هذا الإنجاز، وثاني أسرع لاعب بين اللاعبين العشرة.

 وسجل الكولومبي لويس دياز ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 80 بعد تلقيه تمريرة رائعة من البديل تياجو ألكانتارا، ليسقط الكرة من فوق حارس مرمى نورويتش، موقعًا على أول أهدافه بقميص فريقه الجديد، ومؤكدًا انتصار رفاق صلاح في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 57 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند 17 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: جوميز - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس.

خط الوسط: هندرسون - نابي كيتا - تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - دياز.

أرقام محمد قياسية بعد هدفه الـ 150 مع ليفربول

وحقق محمد صلاح عددًا من الأرقام القياسية بعد تسجيله هدفًا في مباراة اليوم، وجاءت كالآتي:

  • الهدف هو الـ150 لمحمد صلاح مع ليفربول في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في 2017، وصنع 56 آخرين في 233 مباراة.
  • وأصبح محمد صلاح عاشر لاعب في تاريخ ليفربول يصل لهذا العدد من الأهداف
  • أصبح صلاح ثاني اسرع لاعب في ليفربول يسجل 150 هدف بعد روجر هانت الذي حقق ذلك الإنجاز بعد 226 مباراة.

أول تعليق من محمد صلاح بعد هدفه الـ 150 مع ليفربول

 محمد صلاح

وقال محمد صلاح في تصريحات لشبكة “ سكاي سبورتس” عقب المباراة:" إنه شعور رائع ، لقد عانينا في البداية لكننا لعبنا كرة قدم جيدة في الشوط الأول ، بدأنا الشوط الثاني واستقبلنا هدفًا ، لذا أصبحت المباراة صعبة - لكنها نتيجة رائعة وبالطبع أنا سعيد بتسجيل هدفي رقم 150 مع ليفربول."

وأضاف:"أنا فخور دائمًا بالتسجيل لهذا النادي ، والأهم هو الفوز، إنها مباراة صعبة، أن تستقبل هدف هنا في أنفيلد ، كان الجمهور وراءنا ، وكان الجو لا يصدق."

وتابع:"صراع اللقب؟ ما يمكننا القيام به هو التركيز فقط على كل مباراة ، عندما تقاتل مع مانشستر سيتي ، يفوزون بالمباريات في معظم الأوقات ، لذلك نحتاج فقط إلى التركيز على أنفسنا ومعرفة ما سيحدث في نهاية الموسم."

أول تعليق من يورجن كلوب بعد هدف محمد صلاح الـ 150 مع ليفربول

يورجن كلوب

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة:"رائع ، رقم رائع ، لعب مركزًا مختلفًا وقدم أداءً جيدًا بشكل استثنائي ، ثم عندما لعب المركز الطبيعي قام بعمل جيد مرة أخرى."

وأضاف:"لم يكن بإمكان أي شخص أن يتنبأ عندما سجل الهدف الأول في واتفورد ، أنه بإمكانه تسجيل 149 آخرين في فترة زمنية قصيرة.. آمل أن يستخدم لويس دياز هدفه الأول بنفس الطريقة."

وأردف:" هدفه الأفضل من أصل أهدافه الـ 150؟ هدف اليوم كان هدفًا مخادعًا حقًا لنكون صادقين.. أتذكر هدفه في تشيلسي ، تسديدة كالصاعقة.. هدفه في مانشستر يونايتد أعجبني كثيرا.. أهدافه بالمراوغات ضد مانشستر سيتي واتفورد."

خبر سار لـ ليفربول

ليفربول

وتلقى نادي ليفربول خبرًا سارًا بعد مباراة اليوم، حيث تلقى منافسه الأول على الصدارة، مانشستر سيتي المتصدر، للهزيمة على يد توتنهام هوتسبير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصبح الفارق بينهما 6 نقاط، مع وجود مباراة مؤجلة لرفاق محمد صلاح، إضافة للمواجهة التي ستجمعهم بكتيبة جوارديولا.

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