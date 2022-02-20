تسريبات تكشف التفاصيل الأولى لهواتف جوجل الرائدة Google Pixel 7

تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاق هواتفها الرائدة Google Pixel 7 في شهر أكتوبر القادم، حيث كشفت تسريبات التفاصيل الأولى للهواتف والتى ستشهد تغييرا كبيرا بالنسبة لتصميم الهواتف وإمكاناتها بالإضافة إلى عدد من ميزات الخصوصية.

بحسب موقع GSMArena فإن هواتف Google Pixel 7 ستعمل للمرة الثانية بمعالجات شركة جوجل نفسها وهي معالجات Tensor مع الجيل الثاني مع Exynos Modem 5300 من شركة سامسونج لأغراض الاتصال.

وتصدر هواتف جوجل Google Pixel 7 مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت.

كما ستحصل هواتف Google Pixel 7 على بطارية كبيرة بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 45 واط، مع دعم لميزة الشحن المغناطيسي.

وتقدم هواتف Google Pixel 7 كاميرا فائقة الدقة محسنة تحتوى على تقنيات فريدة من نوعها مع كاميرا أساسية بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعرًا يجمع إضاءة أكثر بنسبة 150٪ ، مع ميزة تعديل وتحرير الصور الغيرالمرغوب فيها .