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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع مياه الأمطار ليلاً في كفر الشيخ وحملة لإزالة الإشغالات.. صور

رفع مياه الأمطار
رفع مياه الأمطار

نظم مجلس مدينة كفر الشيخ، مساء اليوم السبت، حملة لرفع مياه الأمطار بشوارع شرق وغرب العاصمة، لتسيير الحركة المرورية، كما شهدت المدينة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مجلس مركز ومدينة كفر الشيخ.
 

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وتمكنت الحملة من رفع مياه الأمطار التي هطلت بصورة متقطعة على مدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تمكنت حملة مكبرة من مجلس مدينة كفر الشيخ وبالتعاون مع مديرية الأمن بحضور اللواء وائل الأشوح، مساعد مدير الأمن والمقدم أحمد حماد رئيس شرطة المرافق، ومحمد أحمد، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ للإشغالات.

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