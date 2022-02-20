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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"انزلوا للضرورة" .. محافظ البحر الأحمر يناشد المواطنين ويوضح تفاصيل غلق طريق رأس غارب

السيول تضرب محافظة
السيول تضرب محافظة البحر الأحمر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن مدينة الزعفرانة شهدت اليوم أمطار غزيرة في تمام الساعة السادسة صباحاً، والتي امتدت إلى مدينة رأس غارب، مشيراً إلى أنها استمرت لمدة 3 ساعات ما أدى إلى غلق الطريق بسبب حدوث السيول.

وأضاف عمرو حنفي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن بمجرد حدوث السيول، قام المسئولين في محافظة البحر الأحمر بإخلاء الطريق للحافلات، وسحب السيارات العالقة، وغلق الطريق حتى توقفت الأمطار، منوهاً أنه تم فتحه الساعة 12 ظهراً. 

وأكد محافظ البحر الأحمر أن طريق رأس غارب يعمل الآن مثلما كان، مشيراً إلى عدم حدوث أي حوادث، أو تصادم للسيارات، ولكن هناك سياراتين انقلبوا بسبب قوة السيول، وتم التعامل مع الأمر، معقباً: "الحمدلله مفيش أي إصابات، وجميع الطرق شغالة داخل المدن".

وناشد عمرو حنفي المواطنين قائلاً: "أنا فاتح الطرق كده كده .. ولكن أتمنى يكون النزول والتحرك للضرورة القصوى فقط لأن الطقس غير مضمون"، مقدماً الشكر للمسئولين في المحافظة على جهودهم العالية في التصدي لهذا الطقس السييء".

محافظ البحر الأحمر غلق طريق رأس غارب اللواء عمرو حنفى مدينة الزعفرانة برنامج الحكاية

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