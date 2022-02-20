هنطبق تسهيلات الموردين.. البنك الأهلي يرد على اتحاد الصناعات حول قرار وقف المستندات

علق أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، حول قرار وقف مستندات التحصيل الاستيرادية، قائلاً: "أنا معنديش مشكلة في القرار، لأنه لا يؤثر على الصناعة ولا التجارة، والقرار في صالحي .. ولكن القرار يؤثر سلبي على الصادرات، بالإضافة إلى زيادة التكلفة، وزيادة التنافس بين المنتجات المصرية والمنتجات الأُخرى".

وأضاف أسامة الشاهد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن قرار وقف مستندات التحصيل الاستيرادية يتعارض أيضاً مع سيادة الدولة برفع التصدير من 30 إلى 100 مليار دولار".

ورد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، قائلاً: "80% من الاستيراد يتم بالاعتمادات كقيمة، لكن القيمة الأكبر تكون في المنتج نفسه .. والبنك يعمل على تشجيع المصنعين وتشجيع الصناعة في مصر".

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: "لو أنا مصنع ومعنديش تسهيلات في البنوك وروحت أفتح الاعتماد من غير تأمينات نقدية .. البنك المركزي بالتعاون مع شركة ضمان المخاطر، هيقوم بتغطية البنوك بأكثر من 5 آلاف دولار حتى 10 ملايين دولار .. وكل ده من غير دراسة .. وهيتطبق تسهيلات الموردين".