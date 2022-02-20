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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالطاقة النظيفة .. سباق تسارع بين سيارة شمسية عالية الأداء وتيسلا موديل 3

سباق تسارع
سباق تسارع

تتسابق جميع الشركات فى عالم السيارات الان ، للعمل على تطوير طرزاتها الكهربائية ، والعاملة بالطاقة النظيفة ، لمعرفتهم انها ستكون المستقبل القادم بكل تاكيد ، بل تعمل بعض الشركات على انتاج سيارات خارقة وعالية الاداء لتنافس مثيلتها .

سباق تسارع 

 وهناك شركة  أمريكية تعمل على تطوير سيارة جديدة ثلاثية العجلات تتميز بدعم الطاقة الشمسية بجانب الطاقة الكهربائية لتحريك العجلات تسمى أبتيرا موتورز ، تحاول استعراض قوتها مع عمالقة انتاج السيارات الكهربائية .

 

لذلك حرصت شركة أبتيرا موتورز الامريكية ، على استعراض اداء سياراتها ذات الثلاث عجلات الخارقة ، بادخالها فى سباق تنافسى ، امام كل من أودي R8 وتيسلا موديل 3 ذات الاداء العالى .

 

وتم تصوير مقطع فيديو قصير لسباق التسارع بين سيارة أبتيرا موتورز الامريكية ، و أودي R8 فئة GT سبايدر الرياضية وتيسلا موديل 3 .

سباق تسارع 

وظهرت السيارتين الخاصين بالشركة فى الفيديو ، وهم يتسابقون مع منافسيها من نقطة انطلاق ثابة ، و لكن بالفعل حققوا اداء مشرف للغاية فى اولا تجاربهم التنافسية .

 

والجدير بالذكر ، ان أبتيرا فتحت باب الطلب المسبق على سيارتها الشمسية الجديدة، بحجز 100 دولار فقط، وصرحت الشركة إن سيارتها قادرة على التسارع من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.5 ثانية فحسب، ما يضعها في مصاف السيارات عالية الأداء في السوق حالياً.

 

ويصل المدى الرائع للسيارة إلى 1700 كيلومتر لكل شحنة، مع إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية بشكل حصري لحوالي 20,000 كيلومتر كل عام وفق تصريحات الشركة، ولكن بالطبع هذا المعدل سيختلف من منطقة لأخرى حسب درجة التعرض للشمس فيها.

سيارات خارقة عالم السيارات السيارات الكهربائية الطاقة الشمسية سباق تسارع

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