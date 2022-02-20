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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 20-2-2022

أسعار الدواجن و البيض
أسعار الدواجن و البيض اليوم الأحد 20-2-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022، داخل المزارع.

 

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 32 و33 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و22.5 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 36 و37 جنيها للكيلو.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 20-2-2022

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أسعار البيض اليوم الأحد 20-2-2022

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 و51.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 51 و52.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11 و 11.25 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 6.75 و7 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

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