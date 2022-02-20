علوم حلوان: اليوم بدء امتحانات الطلاب المعتذرين وسط إجراءات احترازية

تبدأ كلية العلوم جامعة حلوان اليوم إمتحانات الطلاب المعتذرين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢، وأقيمت الامتحانات هذا العام وسط إجراءات احترازية كبيرة تتخذه الكلية والجامعة مع المجلس الأعلى للجامعات وذلك التصدي ومواجهة فيروس كورونا.

وأكدت كلية العلوم استعداداتها لإقامة الامتحانات النظرية والتى تقام داخل الكلية والجامعة هذا العام مع اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت كلية العلوم جامعة حلوان، إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها من ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر وقياس درجات الحرارة.

تبدأ إمتحانات الطلاب المعتذرين عن أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢، اليوم الاحد الموافق 20 فبراير وتستمر حتي يوم الاثنين 28 فبراير .

وقامت الكلية بإعلان جدول امتحانات الطلاب المعتذرين للفصل الدراسي الاول للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م، وذلك استعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني ويمكن للطلاب التعرف على الجدول من خلال هذا الرابط من هنا .

بدأت الجامعات و المعاهد المصرية أمس السبت اول أيام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢١-٢٠٢٢ وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية من كورونا حرصا علي سلامة الطلاب و العاملين .

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، استقبال الطلاب والطالبات اليوم لبدء الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 2021-2022، وذلك في ظل تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقد أشار إلى أن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة وسلامة الطلاب من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف حرصًا على أبنائنا الطلاب.

و نوهت الجامعة الى انه سوف يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين و اعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل يثبت عدم الإصابة كورونا حديث ، و ذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة و سلامتهم.