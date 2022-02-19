إدارة الاستشهادات المرجعية بسهولة.. ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ورشة عمل بعنوان «قم بإدارة الاستشهادات المرجعية بسهولة مع EndNote Online»، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

أكد الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان أن عقد هذه الورش يأتي تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجامعة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، والعمل على تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي حتى توفر مخرجاته حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

ويحاضر فى ورشة العمل، أحمد علاء، مستشار الحلول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، Clarivate Analytics

خلال ورشة العمل تتم مناقشة المواضيع الآتية:

1- الوصول لمنتجات كلاريفيت عن طريق بنك المعرفة المصري

2- إنشاء حساب على Web of Science

3- بناء المكتبة الخاصة بـ EndNote من خلال قواعد المعلومات المختلفة (Web of Science, Google Scholar, PubMed)

4- استخدام Cite-While-You-Write لتنسيق الاستشهادات أثناء الكتابة على برنامج MS Word



أوضح الدكتور محمد القصاص أن وحدة دعم البحث العلمي تساهم من خلال مجموعة ورش العمل الافتراضية التي تنفذها فى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.



وتهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وللباحثين بالكليات العملية والنظرية وهي مخصصة للباحثين المهتمين باكتساب المزيد من المهارات التي تعينهم على استخدام برنامج Microsoft Word.

تهدف برامج المركز إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وحدد مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، موعد الورشة حيث تقام يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، فى تمام الساعة 07:00 مساءً .

كما تقام الورشة بنظام التعليم عن بعد (أون لاين) عبر تطبيق "zoom"، من خلال هذا الرابط:

https://us02web.zoom.us/j/83703730475?pwd=MnZNN0VOc2ZMbW85S1pQMkpTa2pSQT09

Meeting ID: 837 0373 0475

Passcode: 960065