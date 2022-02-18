١٩ مارس.. مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم ملتقى التوظيف السنوى لعام ٢٠٢٢ للخريجين

يستعد مركز التوظيف بجامعة عين شمس لتنظيم الملتقى التوظيفى السنوى بالجامعة للطلاب و الخريجين تحت إشراف الدكتور أيمن فريد مدير مركز التوظيف.

تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة .

واشارت الجامعة انه سيتم تنظيم الملتقى التوظيفي فى ١٩ مارس2022 ، بحضور أكثر من 50 شركة يقدمون مجموعة من الفرص في مختلف المجالات والتخصصات لجميع طلاب وخريجي جامعة عين شمس.

و حضور الملتقى يتيح لطلاب و خريجى الجامعة فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

و تدعو الجامعة لحضور الملتقى كل طلاب و خريجى الكليات والتخصصات بجامعة عين شمس و تأتى أولوية الحضور كالاتى:

- طلبة الفرقه الثالثه و الرابعه

- حديثي التخرج

- الخريجين حتى 3 سنوات خبرة

تفاصيل الملتقى:

- اليوم: السبت 19 مارس 2022

- الساعة: من 10 صباحا حتي 6 مساءا

لتسجيل الطلبة و الخريجين بجامعة عين شمس (التسجيل ضرورى لحضور الملتقى) برجاء التسجيل على الموقع الخاص بمركز التوظيف من خلال اللينك التالى:

‏ https://asucc.icareerhub.com/employment_fair_details/1644323323291x881126693764333600