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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

١٩ مارس.. مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم ملتقى التوظيف السنوى لعام ٢٠٢٢ للخريجين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يستعد مركز التوظيف بجامعة عين شمس لتنظيم الملتقى التوظيفى السنوى بالجامعة للطلاب و الخريجين تحت إشراف الدكتور أيمن فريد  مدير مركز التوظيف.

تحت رعاية الدكتور محمود المتينى  رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و الدكتور أيمن صالح  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور هشام تمراز  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة .

واشارت الجامعة انه سيتم تنظيم الملتقى التوظيفي فى ١٩ مارس2022 ، بحضور أكثر من 50 شركة يقدمون مجموعة من الفرص في مختلف المجالات والتخصصات لجميع طلاب وخريجي جامعة عين شمس.

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و حضور الملتقى يتيح لطلاب و خريجى الجامعة فرصة التواصل مع ممثلي الشركات شخصياً والتقديم على الوظائف وفرص التدريب المتاحة.

و تدعو الجامعة لحضور الملتقى كل طلاب و خريجى الكليات والتخصصات بجامعة عين شمس و تأتى أولوية الحضور كالاتى: 
- طلبة الفرقه الثالثه و الرابعه  
- حديثي التخرج
- الخريجين حتى 3 سنوات خبرة

تفاصيل الملتقى:
- اليوم: السبت 19 مارس 2022 
- الساعة: من 10 صباحا حتي 6 مساءا  

لتسجيل الطلبة و الخريجين بجامعة عين شمس (التسجيل ضرورى لحضور الملتقى) برجاء التسجيل على الموقع الخاص بمركز التوظيف من خلال اللينك التالى: 
‏ https://asucc.icareerhub.com/employment_fair_details/1644323323291x881126693764333600

مركز التوظيف بجامعة عين شمس ملتقى التوظيفى السنوى امعة عين شمس جامعة عين شمس مركز التوظيف

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