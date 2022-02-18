جامعة حلوان تستقبل اليوم طلاب المدن الجامعية استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذ خالد زكي مدير عام المدن الجامعية، عن فتح المدن الجامعية لاستقبال الطلاب والطالبات اليوم استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022، وذلك في ظل تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

هذا وقد أكد الدكتور ممدوح مهدى على انتهاء جميع عمليات التعقيم والتطهير والنظافة، بجميع مباني المدن الجامعية استعداد لاستقبال طلاب الجامعة، موضحا أن عمليات التعقيم تتم بصورة دورية لكل الغرف بالمدن الجامعية، مشيرا إلي أن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة وسلامة الطلاب في أماكن معيشتهم من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف حرصًا على أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه أفاد الدكتور حسام رفاعي أنه سيتم إجراء متابعة دورية لتطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، لتوفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية بجامعة حلوان وإجراء كافة الإجراءات اللازمة لسلامة الطلاب .