جامعة حلوان تطلق دورات تدريبية ضمن برنامج التعليم المدني.... الأحد

أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان، تنظيم دورات تدريبية لتنمية مهارات طلاب الجامعة بكافة الكليات، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتتبع هذه الدورات (الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى) برنامج التعليم المدنى .

وصرح اتحاد طلاب جامعة حلوان بأن هذه الدورات مجانية و بشهادات معتمدة من الجامعة ، ونوه الاتحاد بأن مواعيد تنفيذ دورات التعليم المدنى هي :

الدورة الأولى من الاحد 20/2 الى الثلاثاء 22/2/2022

الدورة الثانية الاحد 27/2 الى الثلاثاء 1/3/2022

الدورة الثالثة من الاحد 6/3 الى الثلاثاء 8/3/2022

الدورة الرابعه الاحد 13/3 الى الثلاثاء 15/3/2022

الدورة الخامسة الثلاثاء 22/3 الى الخميس 24/3/2022

وأفادت ادارة الاتحادات الطلابية بأنه علي الطلاب الراغبين للحجز و الحضور للدورات التوجه الى ادارة الاتحادات الطلابية بالادارة العامة لرعاية الشباب بمبنى (و) بالدور الثانى

ويهدف برنامج التعليم المدني من خلال الدورات التدريبية الي تنمية روح المواطنة والهوية المصرية لدى طلاب الجامعات وترسيخ ثقافة التطوع والمشاركة، بجانب تنمية الإتجاهات الإيجابية للحفاظ على المجتمع .



جدير بالذكر أنه تأكيدا على الدور الحيوي والرائد والخدمي لجامعة حلوان فى تحقيق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث نفذت الجامعة قافلة تنموية ثقافية وفنية وذلك بنزلة عليان بجمعية عرب الترابين لتنمية المجتمع بالصف وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وإشراف مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بقيادة الدكتورة سناء حجازى مدير المركز، بالتعاون مع نائب محافظ الجيزة، واستهدفت القافلة برامج هامة وهى محو الأمية والحوار مع الجمعيات الأهلية ونشر ثقافة الفن في قرى حياة كريمة، وخلال القافلة تم توزيع بطاطين على المواطنين بجمعية عزة في نزلة عليان.